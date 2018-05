„Liebe zu Maria vereint die Menschen“

Anzeige

Mehr als 200 Gläubige kamen am Freitagabend zur „Alpenländischen Maiandacht“ an den Krensheimer See.

Krensheim. Der Mai gilt als Marienmonat. In katholischen Landschaften werden zu Ehren der Mutter Gottes Wallfahrten unternommen und Maiandachten gehalten. Etwas Besonderes ist die alpenländische Maiandacht. Am Freitag fand sie am Krensheimer See statt. Mehr als 200 Gläubige nahmen teil.

Die alpenländische Maiandacht gibt es seit mehr als zehn Jahren. Hermann Freitag organisiert sie zusammen mit den Alphornbläsern aus Oberlauda. Die Grünbachtaler aus Grünsfeld gehören auch dazu. „Wir haben mit 20 Leuten angefangen“, erinnert Freitag sich. Von Jahr zu Jahr sind immer mehr Teilnehmer gekommen.