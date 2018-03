Lückenschluss noch in diesem Jahr

Von durchaus erheblichen Schwankungen sprach Bürgermeister Joachim Markert, als er in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Grünsfeld am Dienstagabend im Saal des Rathauses die Nitratwerte für den Februar bekanntgab. An den einzelnen Brunnen ergaben hier die Messungen in Grünsfeldhausen 42,3 Milligramm je Liter, in Großrinderfeld 32,4, in Ilmspan 49,9 sowie in Werbach 44,4 Milligramm pro Liter, was einer durchschnittlichen Quote von 42,0 entspricht.

Überein kam man, die nach dem Abbruch des ehemaligen Schulhauses in Zimmern entstehenden beiden Bauplätze im Vergabeverfahren öffentlich auszuschreiben, bedingt durch die bereits vorliegende Bewerbung gleich mehrerer Personen. Wie es hieß, habe sich der Ortschaftsrat dazu ein Punktesystem ausgedacht, wobei diesem Gremium auch die Auswahl der Grundstückskäufer obliege.

Zum erst unlängst ausführlich behandelten Baugebiet „Höhri II“ auf Gemarkung Grünsfeld mit insgesamt 27 Plätzen auf etwas mehr als zwei Hektar behandelte das Plenum nach ausgiebiger Erläuterung des bisherigen Hauptamtsleiters Heinz Ulzhöfer, der auch die Ausgleichsmaßnahmen ganz gezielt ansprach, die während der Auslegungsfrist eingegangenen Stellungnahmen, um daraufhin einstimmig den Plan als Satzung zu beschließen.

Kenntnis nahmen die Bürgervertreter von der vorgesehenen Erneuerung der Eisenbahnüberführung am Grünbach durch die DB Netz AG, und zwar hinsichtlich einer Anhörung zum Wasserrechtsverfahren durch das Umweltschutzamt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis. Nachdem man mit der Fertigstellung bis zum Juni rechnen könne, wie es hieß, brachte man hier keine Bedenken vor.

Ebenfalls keine Probleme erkannten die Ratsmitglieder zur Errichtung der Anstalt ITEOS durch den Beitritt der Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF zur Datenzentrale Baden-Württemberg und Vereinigung der Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF zum Gesamtzweckverband 4IT am 1. Juli, ein Vorhaben, das der Bürgermeister detailliert aufschlüsselte.

Für die Lieferung und Montage des Geländers am Wendehammer in der Grünsfelder Sudetenstraße vergab das Gremium den Auftrag an die Schlosserei Christian Schenk (Zimmern) zum Angebotspreis von 3298 Euro. bix