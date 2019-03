Maschinen und Kabel geklaut

Grünsfeld.Einen Baucontainer brachen Unbekannte in der Nacht zum Sonntag an der Baustelle bei der Bahnstrecke zwischen Gerlachsheim und Grünsfeld auf. Daraus stahlen sie Baumaschinen im Wert von fast 3000 Euro. Außerdem ließen sie etwa 100 Meter Starkstromkabel mitgehen. Durch einen Stromausfall konnte die Tatzeit auf etwa 5.45 Uhr am Sonntagmorgen eingegrenzt werden.

Zeugen, die zwischen 5 und 6.30 Uhr bei Grünsfeld, im Bereich zwischen der Riedmühle und der Philipp-Holzmann-Straße verdächtige Personen oder ein Fahrzeug beobachtet haben, soll sich mit dem Polizeirevier in Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810, in Verbindung setzen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.03.2019