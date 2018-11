Minimalistische Formenprinzipien

Arbeiten von Wlodimierz Szwed sind bis Sonntag, 9. Dezember, in der Grünsfelder Galerie Kirchner zu sehen.

Grünsfeld. Der Maler und Grafiker Wlodiminierz Szwed ist mit seiner mittlerweile vierten Ausstellung kein Unbekannter mehr in der Galerie Kichner. Szwed, Jahrgang, stammt aus dem polnischen Tschenstochau, absolvierte in Krakau zunächst ein Architekturstudium, ging 1984 nach Deutschland, wo er an der Merz-Akademie in Stuttgart sich einige Jahre künstlerisch weiterbildete und lebt heute in Schorndorf.

Auf den ersten Blick und auf einen ganz simplen Nenner gebracht sieht man in dieser Ausstellung vor allem Flächen. Rechteckige flächige Bilder, die sämtlich ohne Titel auskommen, mit unterschiedlich strukturierten Oberflächen: Auf Leinwand, Karton, Papier ziemlich gleichförmige Schichtungen von Öl, Acryl, die weiter mit Graphit, Ruß oder Eisenpulver überarbeitet sind und schon dadurch einen Eindruck von Dichte und Vielschichtigkeit, allgemein ästhetischer Komplexität vermitteln.

Zellstoff als Rohmaterial

Als Novum im Vergleich zu früheren Ausstellungen und zusätzliche plastische Dimension wird jetzt auch Zellstoff als Rohmaterial eingesetzt. Farbe wird dabei nur äußerst zurückhaltend, in der Regel monochrom verwendet, Grautöne, vor allem Graphitgrau bis -schwarz, Rostrot oder ein trübes Gelb – in den Zellstoff-Arbeiten beschränkt sich der Künstler auf Schwarzweiß-Kontraste, vertikal oder horizontal in variierenden Streifenmustern. In manchen Arbeiten erkennt man bei näherem Hinsehen typographische Muster, winzige senkrecht oder horizontal verlaufende Ketten von Druckbuchstaben, die sich nur wenig vom Untergrund abheben.

All dies wirkt in seinen visuellen Motiv-Wiederholungen höchst geplant und überlegt, aufs Wesentliche reduziert und regelrecht nach minimalistischen Formprinzipien komponiert. Eine extrem karge und asketische Bildsprache, die einen aufmerksamen Betrachter gleichwohl oder gerade darum in ihren Bann zieht, ihn zu geduldigem Studium einlädt und ihn sanft aber nachdrücklich in einen Zustand stiller Meditation und Versenkung hineinzieht.

Dass die Arbeiten von Wlodimierz Szwed einerseits das Resultat eines sehr aufwendigen, in vielen Arbeitsschritten und mit nachträglichen Korrekturen verlaufenden handwerklichen Prozesses sind, dass in ihnen – entgegen dem ersten Anschein – auch zufällig entstandene Wirkungen, unvorhergesehene Entdeckungen eine Rolle spielen wie bei manchen Werken der musikalischen Moderne und dass sie überhaupt in ihrer Entstehung viel mit Musik zu tun haben – dies konnte man der Vernissageeinführung der Journalistin Ursula Quast entnehmen. In ihrer Laudatio zog sie Parallelen seiner Kunst zu derjenigen von Johann Sebastian Bach: Wie Bach sei der Künstler „ein Spieler mit den eigenen Vorgaben eines selbst gewählten, strengen Reglements“, mit einem begrenzten motivischen Material als Ausgangspunkt, das immer aufs Neue „sortiert, aneinandergeklebt, umgedreht und auf den Kopf gestellt“, das heißt innerhalb der selbst gesteckten Grenzen auf seine Möglichkeiten hin ausgelotet wird. Quast bescheinigte den Arbeiten Wlodimierz Szweds eine „Verbindung von Leidenschaftlichkeit, Ordnung und Reduktion“, wie sie in der Musik Bachs zu finden sei, und sieht in ihnen resümierend „sorgfältige kompositorische Spielereien mit dem Mut zur Improvisation“. the

