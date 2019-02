Mit Heidi und Peter auf närrischen Höhen

Mit 17 bunt gemischten Programmpunkten begeisterte die Fastnachtsabteilung Zimmerner Hore das Publikum im voll besetzten Dorfgemeinschaftshaus.

Zimmern. Mit Charme und Witz führten Philipp und Michael Freitag durch das fünf Stunden lange, bunte Programm. Akrobatische Tanzeinlagen, Gesang und pointenreiche Wortbeiträge wechselten sich dabei gekonnt ab.

Nach Begrüßung der Narren und und Gastabordnungen aus Grünsfeld, Igersheim, Königheim und Höpfingen, die auch ihr Prinzenpaar dabei hatten, stimmte der ganze Saal kräftig das Hore-Lied an und überließ im Anschluss das Parkett den „Schlossgeistern Unterschüpf“, die mit den ersten heißen Rhythmen zum Thema „Liebe siegt“ alle Herzen zum Beben brachten.

„Wer schön sein will, muss leiden!“ Befanden Karola und Uschi Kuhn in ihrer kurzweiligen Darbietung, die viel über ihre alltäglichen Problemchen, wie gechillte Brüste, Hexenschüsse oder verunglückte Botox-Spritzen zu berichten wussten.

Die Tanzgarde des SV Schönfeld verzauberte das Publikum mit ihrem mitreißenden Hexentanz, denn: Wer eine Hexe werden will, muss in die Hexenschule.

Analog zur Fernsehsendung „Genial daneben“ konnten Hugo-Egon Balder (Katja Pfeuffer) und sein Rateteam der Mittwochsturnerinnen Fragen wie „Was ist Maulpesto?“ (Mundgeruch) auf äußerst unterhaltsame Weise klären.

Eine Augenweide war der nachfolgende Gardetanz der Prinzengarde der Höpfemer Schnapsbrenner, die zum ersten Mal in Zimmern zu Gast waren.

„Elferrat zu sein ist Schwerstarbeit und mit einem Marathonlauf zu vergleichen“, ist die Überzeugung von Markus Kiefel, einem jungen Büttentalent der „Eisinger Schneegäns“, der für seinen glänzenden Auftritt mit einem donnernden Applaus belohnt wurde.

Ein Traum in Pink zauberten die Flamingos der Juniorengarde der NG Grünsfeld auf die Bühne, die mit ihrem fetzigen Schautanz rasch die Herzen des Publikums eroberten.

Ein Highlight des Abends war die Bühnenpremiere von Christian Maric als väterlicher Freund und Ratgeber für seinen Freund „Piep“, der alle Ratschläge rund um das weibliche Geschlecht sehr gerne annahm. Zusammen legten sie in origineller Kostümierung eine eigene Tanzversion von „Despacito“ aufs Parkett, welche das Publikum zum Toben brachte. Mit dem Fazit: „Ich bin gut drauf, such‘ was für drunter“ endete der gelungene Beitrag, der kein Auge trocken ließ und mit tosendem Beifall belohnt wurde.

Ein kurzer Einspieler begleitete den Einsatz der freiwilligen Feuerwehr Zimmern bei der Rettung eines Hore von einem Baum. Plan C – die Distelhäuser Biertreppe – brachte den erwünschten Erfolg, nachdem Plan A und B kläglich scheiterten. Der Oscar-verdächtige Streifen unter Regie von Michael Ruf war ein Frontalangriff auf die Lachmuskeln und wurde mit viel Gejohle und Beifall bedacht.

Die „untalentierte Männertanzgruppe“ versetzte das Publikum mit ihren „Strichmännchen“ im völlig abgedunkelten Saal ins Staunen. Dank modernster LED-Technik vom Feinsten an ihren Anzügen riss die Tanz- und Lichteffektshow zu aktuellen Hits die Zuschauer von den Stühlen, bevor sie sich, wie unter Anleitung von Stewardessen, wieder setzen durften. Mit ihrer perfekt einstudierten Choreografie als Pilot und fesche Flugbegleiterinnen nahmen nämlich die Krensheimer Turnerfrauen das Publikum mit auf ihre anschließende Weltreise.

Ulrike Pfeifer-Scheuermann, die im letzten Jahr ihre Bühnenpremiere feierte, berichtet was man beim Hore-Ball alles lernen kann, wie zum Beispiel dass man in Zimmern Palmen auch zum Überwintern in die Kirche bringen kann und begleitete sich dabei virtuos selbst. Mit viel Applaus wurde ihr herausragender musikalischer Beitrag belohnt.

Eine rattenscharfe Tanznummer legte die Männertanzgruppe „Krasse Hüpfer“ aus Krensheim aufs Parkett direkt gefolgt von der Männertanzgruppe aus Vilchband, die die Bühne in ein mystisches Schloss in Transsilvanien verwandelte. Beide Tanzgruppen begeisterten mit ihren aufwendigen Kostümen und akrobatischen Höchstleistungen.

Die Bühne hielt zum Glück der geballten maskulinen Kraft stand und verwandelte sich direkt danach in eine Berglandschaft. Die Zimmerner AH setzte unter dem Motto „Wiedersehen macht Freude“ alle Filmfiguren der Kinderserie „Heidi“ und einen verirrten Wanderer gekonnt in Szene. Heidi (Uwe Noe) erzählt ihrem Alm-Öhi (Thomas Freitag) von allerlei Neuigkeiten aus dem Dörfli, und da gab es so einiges zu berichten: der Schulabriss aufgrund der Zimmerner Klugheit, ein Holzmogul und der neue Nationalpark in dem seltene Falter gesichtet wurden sorgten für viel Gelächter.

Die gemischte Tanzgruppe der NG Grünsfeld zierte mit ihrem fetzigen und perfekt inszenierten Tanz „Torero, zwischen Tradition und Moral“ den krönenden Abschluss, bevor der kurzweilige und rundum gelungener Sitzungsabend zu Ende ging und bei vielen Besuchern Vorfreude für das nächsten Mal aufkommen ließ. uno

