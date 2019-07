Models präsentieren neueste Frisuren auf Laufsteg

Grünsfeld.Noch am Abend vor dem großen Auftritt sorgte ein Aufruf in den sozialen Medien für Aufregung. Mehrere Haarmodels wurden dort gesucht, die bei der großen Frisurenschau im Grünsfelder Festzelt einspringen sollten, weil es sich einige Damen kurz vor der Aufführung anders überlegt hatten. Der Aufruf hatte Erfolg, es fanden sich noch mehrere Frauen, die ihren „Hammer-Style“ auf der Bühne vor einem voll besetzten Festzelt präsentierten. Viele Firmen und Dienstleister hatten ihre Mitarbeiter zum Betriebsnachmittag aufgerufen – und diese allein füllte das Zelt sehr gut. Dazu noch Grünsfelder Bürger, die ihrem FC bereits am ganzen Wochenende zeigten, dass er mitten in der Gesellschaft steht. Am Samstag, am Sonntag und eben am Montag war das Festzelt immer gut besucht. Damit lohnte sich der Einsatz der vielen freiwilligen Helfer, die sich vier Tage für ihren Verein engagierten.

Ein Höhepunkt an den vier Tagen war der Auftritt der Hobby-Models mit ihren Dirndln und passenden Frisuren. Die hatte Friseurin Michaela Hammer mit ihrem Team in stundenlanger Arbeit hergerichtet. Nicht nur Frauen hatten sich für den Abend herausgeputzt, auch einige Männer ließen sich frisieren und kamen in Karohemd und Lederhose zur großen Schau auf dem Laufsteg.

In einer Art Flashmob verteilte sich die Modelle im ganzen Zelt, heizten das Publikum an und liefen gemeinsam in Richtung Bühne. Dort stand schon der „Maibaum auf dem Dorfplatz“, aus dem gleichnamigen Lied der Dorfrocker. So kam oberbayerische Atmosphäre ins Zelt, das allerdings mit rotweißen, also fränkischen, Girlanden geschmückt war.

Die ganze Vielfalt von Kurzhaarfrisuren über schulterlange Haare bis hin zu langen Locken wurde dem Publikum präsentiert. So vielfältig wie die Modelle waren auch die Frisuren. Das Hammer-Team habe tolle Arbeit geleistet, hörte man des Öfteren im Zelt. Auch die Kindermodelle wurden wohlwollend beklatscht. Denn nicht nur Erwachsene beteiligten sich an der Frisurenschau, sondern auch Kids. Es war also rundherum eine gelungene Veranstaltung, die viel Spaß ins Zelt brachte.

Nach der Schau spielten die Grünsfelder Musikanten und überbrückten so die Zeit bis zum Auftritt von Melanie Müller. Die Prominente hatte noch am Morgen vor ihrem Abflug von Mallorca nach Frankfurt in einer Videobotschaft zum Besuch des Festzeltes in Grünsfeld aufgerufen. Die aus dem Fernsehen bekannte Müller erfüllte am Abend die in sie gesetzten Erwartungen voll und brachte die Stimmung im Zelt zum Brodeln.

Ihre Show bildete den gelungenen Schlusspunkt eines großen Festwochenendes. Ob es so etwas beim nächsten Jubiläum in 100 Jahren geben wird, kann heute noch keiner sagen. Aber die Verantwortlichen des FC werden alles unternehmen, damit der Verein in Grünsfeld noch lange leben wird.

