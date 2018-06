Musikalische Zeitreise bis in Gegenwart

Anzeige

Entsprechend abwechslungsreich gestaltete sich das Programm. Barocke Klänge eines Dietrich Buxtehude oder Johann Sebastian Bach waren genauso zu hören wie heiße lateinamerikanische Rhythmen. Heiter und beschwingt gaben sich die Musiker mit Franz von Suppés Ouvertüre aus dem Lustspiel „Dichter und Bauer“.

Eine Entdeckung war Klaus Peter Bruckmanns Suite in fünf Sätzen. Das Werk des vor der Wende eigentlich nur im Osten Deutschlands bekannten Komponisten konnte man als Klanggemälde verstehen. Der Zuhörer glaubte sich auf diese Weise in verschiedene Stadtbezirke Berlins wie das verträumte Köpenick oder die quirlige Mitte der Hauptstadt versetzt.

Die Musiker von „Hauptstadtblech“ hatten auch Verstärkung dabei. Leila Salome Fischer brachte nicht nur eine weibliche, sondern auch gesangliche Komponente ein. Ausdrucksstark und voller Leidenschaft gab sie nicht nur der „Carmen“ aus Georges Bizets gleichnamiger Oper eine Stimme, sondern auch der „Maria“ aus Leonard Bernsteins Erfolgsmusical „West Side Story“. Einen heiteren Kontrapunkt zu solch emotional aufwühlenden Darbietungen bildete „Mein kleiner grüner Kaktus“ von den Comedian Harmonists.

Im zweiten Teil des Abends stand Unterhaltungsmusik des 20. Jahrhunderts im Mittelpunkt. Ein Medley war der legendären Rockgruppe „Queen“ gewidmet. Die Zuhörer bekamen Hits wie „We will rock you“, We are the champions“ und „Who wants to life forever“ in einem famosen Arrangement für Blechbläser zu hören.

Es muss nicht immer eine Big-Band sein. Swing-Jazz klingt auch mit kleiner Besetzung klasse. „Hauptstadtblech“ demonstrierten das mit Irving Berlins amerikanischen Standard „Puttin’ on the Ritz“ und „Birdland“, einer Instrumental-Komposition von Joe Zawinul. Als sei sein erfolgreichstes und zugleich schwierigstes Stück bezeichnet er sei einst.

Die Musiker von „Hauptstadtblech“ stellten sich dieser Herausforderung mit Bravour.

Ihren letzten Beitrag wollten die Musiker als Dank an das Publikum und die Veranstalter verstanden wissen: „With a little help from my friends“. Mit der Unterstützung zahlreicher Freunde wurde der Konzertabend zu einem schönen Erlebnis.

Begeistert war auch Elke Krappel. Und das gleich in doppelter Hinsicht. Die Schriftführerin des kirchlichen Baufördervereins freute sich über die professionelle Darbietung der Musiker genauso wie über die zahlreichen Zuhörer. Mit ihrem Eintritt unterstützten sie die Achatiuskapelle. Die ist zwar mittlerweile saniert und wieder geöffnet. Dem Förderverein gehen die Aufgaben freilich nicht aus. „Die Schulden müssen getilgt werden“, erklärte Krappel.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.06.2018