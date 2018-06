Anzeige

Krensheim.95 Jahre: Diesen Geburtstag beging der Männergesangverein „Eintracht“ am Wochenende mit einem Festabend in der Pfarrkirche St. Ägidius. Das Jubiläum bot den Anlass, in die Historie des Vereins zu blicken und verdiente Mitglieder zu ehren.

Peter Hüttner warf einen Blick in die Chronik des Vereins. In seinem Bericht ging der zweite Vorsitzende auf die Höhen und Tiefen in der wechselvollen Geschichte ein. Den Vorsitzenden Kurt Kordmann und den Chorleiter Kurt Meyer nannte er „zwei Glücksgriffe für den Verein“. Mit einem Projektchor habe man vor wenigen Jahren neue Wege beschritten. Hüttners Fazit: „Dieser Verein hat das Ortsgeschehen mitgelebt und mitgestaltet.“ Schließlich gebe es viele Parallelen.

Als „Musterbeispiel für eine intakte Gemeinschaft“ bezeichnete Joachim Markert den Männergesangverein. Die „Eintracht“ ist nach Ansicht des Bürgermeisters ein aktiver Kulturträger, der Traditionen pflege und sich nicht vor neuen Entwicklungen scheue. „Die Sänger verströmen Lebensfreude, haben Mut zu neuen Ideen und stehen für Kontinuität.“ Der Männergesangverein trägt nach Markerts Auffassung wesentlich dazu bei, dass Krensheim ein lebenswertes Dorf ist.