Nachwuchs stellt sein Können unter Beweis

Grünsfeld.Zum Abschluss eines gelungenen und ereignisreichen Jahres veranstaltete die Musikkapelle Grünsfeld eine Weihnachtsfeier für alle aktiven Mitglieder samt deren Familien.

Drei Bereiche im Vereinsleben

In der weihnachtlich geschmückten Stadthalle begrüßte die Vorsitzende Elke Krappel alle Gäste. Die Vorsitzende wies auf die drei wichtigen Bereiche im Vereinsleben der Musikkapelle hin: Neben dem eigentlichen Vereinszweck, der Blasmusik, gehören noch die Jugendarbeit und die Geselligkeit und Wertschätzung verdienter Mitglieder dazu.

Die jetzige Weihnachtsfeier sollte daher einmal ganz im Zeichen der Jugendarbeit und der Ehrung verdienter Mitglieder der Musikkapelle stehen.

Den Anfang hatten bereits Luca Landwehr und Matteo Boccagno als Trompeten-Duo gemacht. Dann trauten sich die jüngsten Musikschüler Helena Feuerstein, Marie Deeg, Leni Neckermann, Amy Heller und Sina Heller auf die Bühne und meisterten ihren ersten Auftritt mit der Blockflöte mit Bravour. Danach stellten die Elisa Barthel und Marielle Vollrath ihr Können auf der Klarinette unter Beweis.

Große Musikerfamilie

Der Kreis der großen Musikerfamilie bildete den passenden Rahmen für die Ehrungen verdienter Mitglieder. Sandra Reinhard hält der Musikkapelle als aktive Klarinettistin bereits seit 30 Jahren die Treue. Seit 25 Jahren sind Karl Fuchs als Posaunist und Thomas Mohr am Schlagzeug bei der Musikkapelle aktiv. Sie erhielten die Vereinsnadel in Silber.

Für zehnjährige aktive Mitgliedschaft wurde die Posaunistin Johanna Krappel geehrt.

Besondere Ehrung

Eine besondere Ehrung wurde Thomas Weber zu teil: Bereits seit 25 Jahren ist er nicht nur Mitglied, sondern auch Dirigent der Musikkapelle Grünsfeld.

In vielen erfolgreichen Konzerten und Veranstaltungen hat er mit seiner kreativen Ader als Ideengeber und Motivator die Musikkapelle geprägt. Auch er erhielt die Vereinsnadel in Silber.

Der Präsident des Blasmusikverbandes Tauber-Odenwald-Bauland, Herbert Münkel, übernahm zusammen mit dem Bezirksvorsitzenden Valentin Kimmelmann und dem Ehrenpräsidenten Gerhard Münch die Verbandsehrungen: Thomas Mohr erhielt die Ehrennadel des Verbandes in Silber für 25 jährige Aktivität als Musiker. Karl Fuchs und Thomas Weber wurden mit der Ehrennadel in Gold für 40 Jahre aktives Musizieren ausgezeichnet.

Darüber hinaus überreichte Herbert Münkel die Ehrennadel für 25 Jahre Dirigententätigkeit an Thomas Weber.

Erst am Anfang ihrer musikalischen Karriere stehen Pauline Kuhn und Finn Firmbach, die mit der Blockflöte ihren Beitrag am musikalischen Programm leisteten.

Weihnachtliche Weisen

Die Saxofon-Schüler Elia Stoy, Emily Firmbach und Jan Faulhaber gaben weihnachtliche Weisen zum Besten und leiteten somit zum nächsten wichtigen Punkt des Nachmittags über.

Neun Jugendliche haben im November erfolgreich die Jugendmusikerleistungsabzeichen abgelegt.

Das Abzeichen in Bronze überreichte Präsident Herbert Münkel an Matteo Boccagno (Trompete), Lisa-Marie Baumann (Querflöte), Yannick Fabricius (Tenorhorn), Emily Feuerstein (Querflöte), Simon Haas (Trompete), Julian Hehn (Trompete), Vanessa Lauer (Querflöte) und Nina Richter (Saxofon). Marc Kuhn erhielt das Jugendmusikerleistungsabzeichen in Silber.

Timo Beetz, Priska Feuerstein, Emma Stoy und Luise Häusler eröffneten mit der Blockflöte den letzten musikalischen Teil des Nachmittags. Nele Kuhn lernt seit März Trompete und stellte Ihr Können unter Beweis. Yannick Fabricius übernahm mit dem Tenorhorn den Abschluss des offiziellen Teils. Beim anschließende gemütlichen Teil hatten alle Gäste die Gelegenheit, bei alten und neuen Fotos Erinnerungen und Ereignisse aufleben zu lassen. Schließlich ließ es sich der Nikolaus nicht nehmen und besuchte die Kinder. Sie durften sich bei ihm eine kleine Überraschung abholen. So war die Feier für alle Beteiligten ein schöner Abschluss des Vereinsjahres und eine gelungene Einstimmung auf das Weihnachtsfest.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.12.2018