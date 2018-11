Nachwuchs zeigte Können

Grünsfeld.Eine breite Palette im Kampfsport wird bei den Alpha Fighters in Grünsfeld gelehrt und trainiert. In Sven Amends Boxcamp in Lohr durften die jüngeren Sportler sich im Kickboxen und K1 messen.

Im K1 dürfen sich die Kämpfer aller Faust- und Kicktechniken und Kniestöße bedienen und gewinnen mit Punkten oder KO. Bei den Jüngsten bis elf Jahren gibt es keine Schläge und Tritte zum Kopf. Dadurch minimierte sich ein Verletzungsrisiko für die jungen Kämpfer.

Gute Vorbereitung

Die Vorbereitung lief sehr gut, und alle waren topfit auf das K1 von Trainer Martin Vath eingestellt, machten doch alle Sportler ihr Debüt im Standkampf. Den Anfang machte der jüngste Alpha Fighters Kämpfer Adrian Hellhorn (7 Jahre/ 19 kg). Der Grünsfelder beharkte seinen Gegner mit schnellen Box- und Kicktechniken. Damit holte er sich seine erste Goldmedaille. Den zweiten Sieg holte er sich gegen einen siebenjährigen Gegner mit schnellen Kombinationen.

Leon Nuss (9 Jahre/ 33 kg) dominierte seine drei Runden gegen seinen acht Jahre alten Gegner und holte sich ebenfalls den Sieg. Den vierten Kampf machte Richard Vath (7 Jahre/ 26 kg) gegen Paul Debus (8 Jahre/ 27 kg).

Ein aktiver und schneller Kampf über die drei Runden entstand. Knapp nach Punkten musste Richard Vath seinen ersten Kampf abgeben. Die nächste Goldmedaille holte sich Michael Markus (10 Jahre/ 38 kg) gegen den starken Elias Kistner (9Jahre/ 37 kg) mit tollen Techniken.

Bei den Kadetten durfte der 16 jährige Niko Herzog gegen den etwas routinierten Fei Quintmeyer von der Arena Aschaffenburg (17 Jahre) ran. Herzog zeigte beeindruckende harte Schläge und sein Gegner machte einen soliden Druck. Am Ende reichte es nicht ganz auf dem Punktzettel.

Als letzten Kampf trat Daniel Markus (13 Jahre/ 65kg) gegen Ben Docoer (13 Jahre /70 kg) aus Aschaffenburg an.

In diesem Kampf wuchs der junge Sportler über sich hinaus und zeigte ein tolle Performance und unterstrich seine technische Leistung. Damit holte er sich auch den verdienten Sieg.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.11.2018