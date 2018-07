Neuen Radweg in Rekordzeit realisiert

Anzeige

Per Rad zur Arbeit

Und das können künftig noch mehr werden. Denn nach Aussage des Verwaltungschefs steht der Regionalverband einer Vergrößerung des Areals positiv gegenüber. „Derzeit sind wir ausverkauft hier.“ Durch die vielbefahrene und schwer einsichtige Landesstraße und die hohe Frequenz auch des Zulieferverkehrs habe sich der Grünsfelder Gemeinderat für den Ausbau des Radwegs ausgesprochen. Ende 2017 wurde der Beschluss gefasst und dies dem Landratsamt mitgeteilt.

Eigentlich wollte man 2019 den Ausbau starten. Dass aber vom Kreis die Zusage kam, die Hälfte der Kosten zu übernehmen, hat die Maßnahme beschleunigt. So erfolgte im März die Beauftragung des Ingenieurbüros Jouaux, vier Wochen später wurde die Bauleistung an Konrad Bau vergeben. „Dass wir nun sogar vor der Sommerpause noch fertig wurden, ist einfach klasse“, lobte Markert alle an der Realisierung beteiligten Firmen und Behörden.

Für den Bürgermeister war es gestern ein Tag der Freude. „Mit der Realisierung der Radstrecke wird der Weg zum Arbeitsplatz im Ipot sicherer.“ Und das Projekt sei ein gutes Beispiel für eine gelungene interkommunale Zusammenarbeit zwischen den Städten Grünsfeld und Lauda-Königshofen.

Kosten geteilt

Die Kosten von 161 000 Euro teilen sich die beiden Kommunen und der Kreis. „Radwege sind mittlerweile wichtige Lebensadern im touristischen Bereich“, unterstrich Landrat Reinhard Frank. In Stuttgart baue man erst eine Schnellverbindung für Radler, in Grünsfeld gebe es das bereits, „und sogar über die Höhe“, so ein strahlender Landrat. Verkehrspolitisch, touristisch und gesundheitspolitisch sei der Weg sehr sinnvoll. „Das Projekt wurde in Rekordzeit umgesetzt“, freute er sich und verwies er auf oft monatelange Genehmigungszeiten. „Hier ging das wohltuend schnell.“

Der neue Radweg läuft entlang der L 512 zwischen Grünsfeld und Distelhausen. Noch fehlt die Beschilderung. Aber das stört die Radler nicht, die dort bereits unterwegs sind. Ob es in Nähe des Ipot noch eine Querung der L 512 geben kann, will Joachim Markert prüfen. dib

