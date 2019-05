Neuer Hauptamtsleiter

Grünsfeld.Die Stadt Grünsfeld hat einen neuen Hauptamtsleiter. Karsten Ott (links) schied zum 1. Juni aus dem Amt aus, weil er sich beruflich verändert. Bürgermeister Joachim Markert erinnerte an die zahlreichen Sitzungen von Gemeinderat und Bauausschuss in seiner Amtszeit seit Januar 2018. Er dankte für die gute Zusammenarbeit und freute sich auf Otts Nachfolger Jürgen Umminger (rechts). Bereits in Lauda-Königshofen war Umminger lange Zeit Hauptamtsleiter und kümmerte sich zum Schluss um öffentliche Ordnung. „Er bringt viel Erfahrung“, so Markert. Bekannt ist der neue Hauptamtsleiter in der Kommune nicht nur durch die Zusammenarbeit im Zweckverband „Industriepark ob der Tauber“ mit Lauda-Königshofen, sondern auch als Mitglied im Vorstand des Sportkreises. Bild: Seufert

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.06.2019