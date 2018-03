Neuheiten vorgestellt

Anzeige

Zimmern.Die Firma Hofmann & Hammer Hobelbankfabrikation aus Zimmern, die sich auf die handwerkliche Fertigung von Hobel- und Werkbänken spezialisiert hat, nahm an der in Nürnberg stattfindenden Messe Holz Handwerk mit einem eigenen Stand teil. Die Firma zeigte Neuheiten und eine Auswahl ihres Fertigungsprogramms für Profis, Schulen und Heimwerker, was bei den zahlreichen Besuchern aus aller Welt auf reges Interesse stieß. Die Kunden konnten sich von der hohen Qualität selber überzeugen, ein Film zeigte die weitgehend noch manuelle Fertigung im Betrieb. Besonderer Anziehungspunkt war eine kleine Kindergartenhobelbank, an der sich die kleinen Besucher und zukünftigen Handwerker gleich ausprobieren konnten. Nach eigenen Angaben ist man mit dem geschäftlichen Messe-Erfolg äußerst zufrieden. Bild: Hammer