Nicht aufgepasst

Grünsfeld.Infolge von Unachtsamkeit kam es am Montag zur Kollision zweier Fahrzeuge an der Kreuzung Taubertalstraße/Abt-Wundert-Straße in Grünsfeld. Gegen 6.30 Uhr befuhr eine 42-Jährige mit ihrem Ford die Abt-Wundert-Straße aus Richtung Gerlachsheim kommend in Richtung Taubertalstraße. Zur selben Zeit war eine 51-Jährige mit ihrem BMW aus Richtung Zimmern kommend auf der Ringstraße unterwegs und bog vom Linksabbiegerstreifen aus nach links in Richtung Bahnübergang ab. Die unaufmerksame 42-Jährige bog ebenfalls nach links ab, wobei die Fahrzeuge gegeneinanderstießen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Glücklicherweise blieben beide Fahrerinnen unverletzt.