Oftmals die treibende Kraft gewesen

Krensheim.Der langjährige Ortsvorsteher Josef Hehn begrüßte zahlreiche interessierte Zuhörer zur konstituierenden Sitzung des Krensheimer Ortschaftsrats. Dabei wurden die aus dem Amt geschiedenen Räte verabschiedet und das neue Gremium verpflichtet.

Josef Hehn berichtete über die Tätigkeiten und Ereignisse in der vergangenen Wahlperiode. Ergänzt wurde der Rückblick aus Sicht der Gesamtgemeinde durch Bürgermeister Joachim Markert.

Dieser nutzte die Gelegenheit, auch einen Blick auf die Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten zu werfen, in denen Josef Hehn der Ortschaft vorstand. Dabei wurde eine Vielzahl an wichtigen Projekten angegangen sowie umgesetzt, und dies auch in Zeiten, die aus kommunaler Sicht nicht immer einfach waren.

Markert bedankte sich bei Josef Hehn für dessen offene, zupackende Art und die stetes vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit.

Applaus für Engagement

Dann wurden erfahrene und verdiente Mitglieder des Ortschafts- und des Gemeinderats von den Bürgern mit großem Applaus verabschiedet. Der Bürgermeister bedankte sich bei Armin Kordmann für dessen elfjährige Mitgliedschaft und bei Hermann Hehn-Mark für dessen 15-jährige Mitgliedschaft im Ortschaftsrat. Die Ehrung des Gemeindetags für dieses lange Engagement im Ortschaftsrat für Hehn-Mark, der nicht anwesend war, soll bei der nächsten Sitzung nachgeholt werden.

Marga Konrad schied nach 20 Jahren Zugehörigkeit aus dem Gemeinderat aus. Zudem war sie 25 Jahre lang Ortschaftsrätin. Sie erhielt, verbunden mit großer Anerkennung und Dank, die die Ehrennadel des Gemeindetags.

Zuletzt zeichnete Bürgermeister Markert den scheidenden Ortsvorsteher Josef Hehn mit der Ehrennadel des Gemeindetags aus. Hehn war 30 Jahre Mitglied des Ortschaftsrats und wirkte 20 Jahre lang als Krensheims Ortsvorsteher. In dieser Zeit wurden zahlreiche, wichtige Projekte verwirklicht. Dabei sei Josef Hehn oft die treibende Kraft gewesen, die es immer wieder schaffte, die Unterstützung der Bürger zu gewinnen, und selbst immer mit Hand anlegte, wurde betont.

Sein langjähriger Stellvertreter Gerald Kordmann bedankte sich bei Hehn für die Leistung in den vergangenen Jahren sowie für dessen immer offene und zweckorientierte Handlungsweise. Er bestätigte ihm, immer Rückgrat gezeigt zu haben.

Auch vonseiten der Bürger und Vereine wurde die große Leistung Hehns in zahlreichen Wortmeldungen gewürdigt.

Ein besonderer Höhepunkt war das Ständchen der Krensheimer Musikanten für die scheidenden Räte. Damit drückten die Musiker stellvertretend für alle Vereine die besondere Anerkennung für die nun ehemalig Verantwortlichen aus.

Josef Hehn bedankte sich bei allen für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung während seiner langen Amtszeit. Er betonte, dass er seine Aufgabe mit viel Freude erfüllt habe.

Im Anschluss wurden die künftigen Ortschaftsräte durch den Bürgermeister verpflichtet. Mit Sebastian Kordmann, Martin Stoy und Steffen Moninger wurden drei Mitglieder neu in das Gremium gewählt. Georg Barthel, Gerald Koordmann und Alexander Wagner sorgen mit ihrer Erfahrung für Kontinuität im Ortschaftsrat. In geheimer Wahl wurde Steffen Moninger zum neuen Ortsvorsteher gewählt, Alexander Wagner wird sein Stellvertreter.

Moninger bedankte sich im Namen aller Ortschaftsräte bei den Bürgern für ihr Vertrauen. Er lud alle Krensheimer ein, auf die Ortschaftsräte zuzugehen und gute Ideen genauso weiterzugeben wie festgestellte Mängel. Gemeinsam mit der Stadt Grünsfeld wolle der Ortschaftsrat die Anregungen gerne aufnehmen und soweit möglich umsetzen.

Im letzten Tagesordnungspunkt machten die Bürger gleich rege von Moningers Angebot Gebrauch. Da in einer kleinen Ortschaft wie Krensheim Vereine und Institutionen das soziale Rückgrat der Gemeinschaft seien, will der neue Ortsvorsteher sich zeitnah mit der Vorsitzenden zu einem Gespräch treffen.

Moninger bedankte sich bei seinem Amtsvorgänger. Zum Abschluss luden der bisherige und der neue Ortsvorsteher zu einem kleinen Umtrunk ein.

