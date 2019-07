Ortsvorsteher Robert Rupp verabschiedet

Der noch amtierende Ortsvorsteher Robert Rupp begrüßte zahlreiche Bürger sowie Bürgermeister Joachim Markert zur konstituierenden Sitzung des Ortschaftsrats.

Kützbrunn. Vor der Verpflichtung des neu gewählten Gremiums hieß es zunächst Abschied nehmen. Irene Wagner und Jan Beckert erhielten für ihre fünfjährige Tätigkeit als Ortschaftsrat ein Präsent der Gemeinde. Auch der langjährige Ortvorsteher Robert Rupp wurde nach 35 Jahren im Ortschaftrat, davon fünf Jahre als stellvertretener Ortsvorsteher und 25 Jahre als Ortsvorsteher, in den „wohlverdienten Ruhestand“ von Bürgermeister Markert verabschiedet.

In einem kurzen Rückblick berichtete Markert von den wichtigsten Entwicklungen in Kützbrunn, auf die Robert Rupp stolz zurückblicken dürfe. Hierzu zählten unter anderem der Scheunenumbau zum Feuerwehrgerätehaus und zur Kulturscheune, der Umbau des ehemaligen Milchhäusles zum Vereinsheim FC Latte, die Flurbereinigung, die Sanierung des Schul- und Rathauses, die Erschließung des Neubaugebietes, der Umbau der Kulturscheune mit behindertengerechten Toiletten, der Abriss des Anwesen Uhl und die Gestaltung des „Uhleplätzle“, um nur einige wichtige Punkte in der Ära Rupp zu nennen. Die Silbermedaille bei „Unser Dorf hat Zukunft – Unser Dorf soll schöner werden“ war sicherlich ein besonderer Moment. Bürgermeister Markert überreichte Robert Rupp für seinen langjährigen ehrenamtlichen Einsatz die Ehrenurkunde des Gemeindetags und ein Präsent von der Stadt.

Sichtlich gerührt bedankte sich Robert Rupp bei seiner Familie, vor allem bei seiner Frau Doris, die ihn die vielen Jahre den Rücken freigehalten und tatkräftig unterstützt habe. Auch bei den bisherigen Mitgliedern des Ortschaftsrates bedankte sich der scheidende Ortsvorsteher für die gute Zusammenarbeit.

Mit der offiziellen Verpflichtungsformel wurden alle gewählten Ortschaftsräte Gerald Scherer, Alexander Schiefermeyer, Matthias Kraus, Jutta Rehberg, Jürgen Zipf und Christian Düll in ihr Amt eingeführt. Alexander Schiefermeyer wurde einstimmig zum neuen Ortsvorsteher gewählt. Ebenso problemlos und einstimmig erfolgte die Wahl von Jutta Rehberg zur stellvertretenden Ortvorsteherin. Rupp erläuterte die noch offenen Baumaßnahmen wie Neuanlegung von Urnengräbern, Sanierung des Friedhofsweges, Umgestaltung des Sees, Ortsverbindungsweg Grünsfeld, Abdichtung des Dorfbrunnens, Zaunerneuerung am Bolzplatz, Ersatzbeschaffungen von Sitzbänken aus Kunststoff, Ausbau eines Jugendraumes, und vieles mehr, die er bereits auf den Weg gebracht habe. Er sicherte dem neuen Ortschaftsrat zu: „Ich bin nicht aus der Welt und stehe euch immer mit Rat und Tat zur Seite.“ Rupp bedankte sich auch noch bei allen Bürgern, die ihm immer zur Seite standen und sich nicht nur mit Worten, sondern mit Taten sich in die Gemeinde miteingebracht hätten. Alter und neuer Ortsvorsteher riefen im Anschluss die Bevölkerung zu einem kleinen Umtrunk im Innenhof der Kulturscheune auf. Als Überraschung für Rupp spielte dort die Musikkapelle. Schiefermeyer bedankte sich im Namen aller Bürger und der örtlichen Vereine beim scheidenden Ortsvorsteher und überreichte seiner Frau einen Blumenstrauß. Rupp erhielt unter anderem ein Panoramabild von Kützbrunn. Auch Irene Wagner und Jan Beckert erhielten von der Dorfgemeinschaft ein Dankeschön. Rupp übergab einen Fahrradlenker an seinen Nachfolger weiter, den er selbst zu seinem Amtsantritt einst erhalten hatte, um „die Geschicke von Kützbrunn in die richtige Richtung zu lenken“. In gemütlicher Runde mit musikalischer Umrahmung der Musikkapelle endete nun die Ära Rupp in dem kleinen Ort Kützbrunn. jr/as

