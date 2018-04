Paimar siegte gegen den Favoriten aus Rohrbach

Anzeige

Paimar.Am vorletzten Spieltag dieser Saison empfing die erste Mannschaft des Paimarer Schachclubs den Spitzenreiter Rohrbach/Boxberg. Die Gäste führten die Tabelle der Bereichsliga mit 14:0 Punkten unangefochten an. Gleich vier der Gästespieler hatten in dieser Saison überhaupt noch keine einzige Partie verloren.

Niederlage zugefügt

Doch dies sollte sich an diesem Spieltag ändern. Den größten Erfolg feierte Dr. René Ciak, der am Spitzenbrett der stärksten Spielerin in dieser Klasse, Polina Zilbermann (DWZ über 2100) die erste Niederlage zufügen konnte. Damit hatte sich seine weite Anreise aus Wien wieder einmal gelohnt. Auch Karl Kuhn, dessen Gegenüber bislang sämtliche Partien gewann, beendete dessen Siegesserie, indem er ihm ebenfalls eine Niederlage beibrachte. Die Gegnerin von Ralph Becker, die in dieser Saison auch erst eine Partie verlor, musste sich ebenfalls dem Paimarer geschlagen geben. Schließlich gelang auch Dr. Andreas Gabel gegen seinen wertungszahlenmäßig überlegenen Gegenspieler ein voller Erfolg. Nicht vernachlässigen darf man die Punkteteilungen von Max van gen Hassend, Peter Martin und Holger Kuhn, die für den 5,5:2,5 Sieg der Paimarer sorgten.

Mit diesem, vor allem in dieser Höhe unerwarteten Erfolg besitzen die Paimarer (13:3 Punkte) vor der abschließenden Runde am 6. Mai sogar noch vage Titelhoffnungen. Dafür müsste die letzte Begegnung in Steinsfurt allerdings mindestens mit 5:3 gewonnen werden und die Spitzenpartie zwischen Rohrbach/Boxberg (14:2) und Dielheim (13:3) müsste Unentschieden enden.