Pfingstbotschaft in Farbe umgesetzt

Grünsfeldhausen.Das Pfingstfest nimmt der Kulturverein Grünsfeld zum Anlass für eine Ausstellung mit Werken von Harry Elsner. Rund 20 Bilder sind in der Achatiuskapelle von Grünsfeldhausen zu sehen. Der 2013 verstorbene Künstler hat sich mit der kirchlichen Lehre auseinandergesetzt und diese in ausdrucksstarken Farben künstlerisch umgesetzt.

Die Achatiuskapelle verleiht der Ausstellung eine besondere Atmosphäre. Romanische Architektur und Motive der Bilder scheinen miteinander zu kommunizieren und machen die Ausstellung zu einem eindrucksvollen Erlebnis.

Die Ausstellung ist geöffnet am Pfingstsonntag, 9. Juni, Pfingstmontag, 10. Juni, und Sonntag, 16. Juni, jeweils von 14 bis 17 Uhr. An allen drei Tagen gibt es um 14.30 Uhr und 16.30 Uhr Führungen. Zur Einführung hält die Vorsitzende des Kulturvereins, Christine Kastner, am Pfingstsonntag, 9. Juni, um 14 Uhr einen Impulsvortrag. feu

