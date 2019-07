Platzgestaltung wurde vergeben

Grünsfeld.Der Abriss des alten Gebäudes ist bereits erfolgt, nun kann der neue Platz unterhalb der Kirche Gestalt annehmen. Der Gemeinderat vergab die Arbeiten einstimmig an die Firma Pfeuffer aus Grünsfeld zum Preis von 78 891 Euro. Zudem soll noch ein Teil des Grüns entfernt werden, um die Sicht auf die Kirche wieder freizugeben. Der Platz soll zusammen mit dem dortigen Brunnen als Begegnungsstätte für die Bürger dienen, machte Bürgermeister Joachim Markert deutlich. Deshalb sollen an der Stützmauer aus Blocksteinen Sitzgelegenheiten eingebaut werden. Auch der Maibaum wird künftig dort aufgestellt. „Das Areal ist als Festplatz gedacht“, so Markert, der die große Portion Eigenleistung der Bürger lobte. Der geplante Wasserlauf wird aus dem Löschwasserteich gespeist. dib

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.07.2019