Radierungen und kraftvolle Gemälde

In den Räumen der Galerie werden Werke des Künstlers gezeigt, in denen man seine künstlerische Entwicklung, seine Abstraktionsprozesse und die Vielschichtigkeit der Techniken beobachten kann. Gegenständliches ist mehr und mehr der reinen Abstraktion gewichen. Zirkelbach beherrscht nicht nur das klassische Handwerk, sondern verblüfft auch mit seiner prozesshaften Experimentierfreudigkeit im Umgang mit den Möglichkeiten, die Material und Werkzeug anbieten.

Gleichzeitig legt er sich dabei eine Disziplin auf, die in den Arbeiten selbst bildnerisch wiederkehrt. In der Natur gesehene Strukturen, Linien, Formen und Tonwerte werden von ihm zunächst gespeichert und formen sich langsam zum noch latenten Bild. Dann erst ritzt Zirkelbach seine dynamischen, verästelten Zeichen in die oft ungewöhnlich großen Druckplatten oder montiert einzelne Druckplatten und Fundstücke.

Diese Bearbeitung ist jedoch nie Selbstzweck, sondern dient in letzter Konsequenz immer der Realisierung seinen bildnerischer Vorstellungen. Zirkelbachs Radierungen, die auch zum Teil durch ihre ausdrucksstarke Farbigkeit überraschen, wirken auf den Betrachter durch diesen Entstehungsprozess in ihrer fremdartigen Sprache ungewöhnlich nah und vertraut.

Auch seine Gemälde zeigen diese starke Präsenz. Starke kraftvolle Formen spannen die zum Teil großen Bildflächen auf. Zirkelbach ist es gelungen, die Techniken, die er für seine Radierungen entwickelt hat, auf seine Malerei zu übertragen. Er schneidet in die Holzuntergründe die Strukturen ein und bearbeitet diese mit Graphit.

Intensive Farbigkeit

Die intensive Farbigkeit kontrastiert das tiefe glänzende Schwarz und glüht auf diese Weise aus seiner Materialität heraus auf. Obwohl Zirkelbach seine Malerei zu einem hohen Abstraktionsgrad geführt hat, lässt sie doch auch Assoziationen zu Landschaftsausschnitten oder vegetabilen Formen zu.

Hier, wie schon in den Radierungen, taucht die Schrift als Struktur auf. Sie gibt den Arbeiten zusätzlich einen intimen Charakter. Der Ausstellungstitel „Aus der Tiefe“ beschreibt die zentralen Aspekte aller Arbeiten Zirkelbachs: Das Hineinarbeiten in die metallene Druckplatte oder in den Bildstock, die ästhetische Schönheit der so behandelten Oberfläche und die gedankliche Tiefe, die darin steckt.

Zusätzlich zu seiner Ausstellung gibt der Künstler am Sonntag, 11. März, um 15 Uhr eine Druckvorführung in den Räumen der Galerie Kirchner in Grünsfeld.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.02.2018