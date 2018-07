Rita Konrad zum Ehrenmitglied ernannt

Anzeige

Grünsfeld.Der VdK-Ortsverband wird 70. Den Geburtstag begingen die Mitglieder mit einer Feier im Rienecksaal.

„Der VdK ist immer ganz nah bei den Sorgen der Menschen“, erklärte Reiner Schenk. Der Ortsverbandsvorsitzende warf in seiner Ansprache einen Blick in die Geschichte. Nach ersten Gesprächen und einer Zusammenkunft wurde der Ortsverband 1948 gegründet. Erwin Hanselmann wurde zum Vorsitzenden gewählt. Eine intensive Arbeit machte Schenk dafür verantwortlich, dass der Ortsverband einen stetigen Zuwachs verzeichnen konnte. Heute zählt er 276 Mitglieder. Die Aufgaben des VdK haben sich im Laufe der Jahre gewandelt. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg kümmerte der VdK sich um die Versorgung von Kriegsbeschädigten, Kriegerwitwen und Hinterbliebene. Heute sei, so Schenk, der VdK eine Interessenvertretung in der Sozialpolitik.

Der Vorsitzende erinnerte auch an seine Amtsvorgänger. Auf Erwin Hanselmann folgte 1954 Karl Glattbach. Weitere Vorsitzende waren Edwin Dürr (1978 bis 1982), Willi Bach (1982 bis 1996), Willi Ehrmann (1996 bis 2004) und Hein-Dieter Gessner (2004 bis 2016).