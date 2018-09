Rund 150 Biker führten Benzingespräche

Das 40. internationale Motorradtreffen des MTG Paimar wurde zu einem echten Familientreffen.

Paimar. „Ich freue mich, dass zum Jubiläum so viele Freunde gekommen sind, die ich jahrelang nicht gesehen habe“, gibt Edgar Oettig, seit 1983 Vorsitzender des Vereins, unumwunden zu. Er und seine Kameraden des Motorrad-Team-Grünbach, was MTG ausgeschrieben bedeutet, hatten am Wochenende die

...