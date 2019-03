Sattelzug kam von der Straße ab

Tauberbischofsheim/Grünsfeld.Nicht angepasste Geschwindigkeit hat am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall mit einer Gesamtschadenshöhe von circa 10 000 Euro geführt. Eine 37-Jährige war gegen 17.30 Uhr von Tauberbischofsheim kommend in Fahrtrichtung Großrinderfeld auf der L 578 unterwegs.

An der Abzweigung nach Paimar kam sie in der dortigen Linkskurve bedingt durch die nicht angepasste Geschwindigkeit mit ihrem Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr im Anschluss daran in den daneben liegenden Acker.

Neben dem Sattelzug wurden auch zwei Leitpfosten und drei Kurvenleitschilder beschädigt. Während der Bergungsarbeiten war die Landesstraße vollgesperrt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.03.2019