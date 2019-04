Schöne und schräge Töne

Wittighausen.Im Rahmen der Kooperation zwischen Schule und Verein verbrachten sechs Mitglieder der Musikkapelle Grünsfeld einen Vormittag in der Grundschule Grünsfeld-Wittighausen. Drei Klassenzimmer stellte die Schule den Musikern zur Verfügung. In einem Raum legten Daniela Stoy, Dirigentin der Jugendkapelle, und Jürgen Hofmann die Holzblasinstrumente einer Blaskapelle bereit. In einem weiteren Klassenzimmer stellten Peter Kraft und Elke Krappel die unterschiedlichen Blechblasinstrumente vor und im dritten Raum warteten Valentin Kimmelmann und Luca Landwehr mit vielen Rhythmusinstrumenten.

So begaben sich die Schüler auf eine kleine musikalische Schnitzeljagd. Die Musiker stellten die einzelnen Instrumente mit kleinen Beiträgen vor und berichteten viel Wissenswertes über Klarinette, Saxophon, Querflöte, Trompete, Tenorhorn, Posaune und Schlagzeug. Die Kinder hörten interessiert zu.

Natürlich durften auch alle die mitgebrachten Instrumente ausprobieren. Die Mitglieder der Musikkapelle gaben wertvolle Tipps und unterstützten die Schüler.

So schaffte es jedes Kind, den Instrumenten einen Ton zu entlocken – ob laut oder leise, schön und schräg. Schüler und Musiker hatten viel Freude an dem kurzweiligen Vormittag. Daniela Stoy ermunterte die Kinder, eine Probe der Jugendkapelle zu besuchen. Gäste, die sich für ein Blasinstrument oder Schlagzeug interessieren, sind gesehen.

Rektor Uwe Schultheiß stellte wieder eine Instrumentenvorstellung im neuen Schuljahr in Aussicht.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.04.2019