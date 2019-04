Sebastian Wülk gewann Turnier

Grünsfeld.Mit der Shooto Rookies Veranstaltungsreihe „Rookies“ wird Beginnern im MMA Sport ein guter Einstieg ermöglicht. Mit einem angepassten Regelwerk, Schutzausrüstung und kürzeren Rundenzeiten wird die Verletzungsgefahr minimiert und bietet damit Neueinsteigern ohne Erfahrung einen exzellenten Einstieg.

Nach intensiver Vorbereitung startete Sebastian Wülk mit seinem MMA Debüt in der GTT Academy in Reutlingen. In der Klasse biss 77,1 kilogramm (Weltergewicht) hatte er eine sehr starke Gruppe erwischt.

Mit knapp 20 mitgereisten Teamkollegen und Fans im Rücken und mental von Trainer Martin Vath eingestellt ging es im Halbfinale gegen den Nürnberger Nicolas Krieg vom Hammers Team in das Oktagon.

Wülk schloss mit schnellen Schlägen schnell die Distanz und ging nach vorne. Konnte er im Stand einige Akzente setzen, schaffte es sein Gegner mit einem Takedown (Wurf) ihn zu Boden zu bringen. Dort konnte sich Wülk verteidigen und schaffte es wieder in den Stand zurückzukommen.

Erneut konnte er dort Punkten, wurde aber erneut von Krieg zu Boden gebracht, worauf er sofort einen Würger ansetzte, den Krieg noch knapp verteidigen konnte.

Noch 30 Sekunden bis zum Ende der Runde und der Alpha Fighters Kämpfer schaffte eine Drehung und konnte aus der Oberlage agieren und setzte sofort einen Armhebel an. „Pech gehabt“, denn diesen konnte Krieg nicht verteidigen, da dieser genau am Schlussgong saß und das Urteil ging somit an die Punktrichter.

Ein Unentschieden war das Resultat. Somit ging es noch mal zwei Minuten in die Verlängerung. Sebastian Wülk setzte jetzt alles in diese Runde, denn er wollte unbedingt ins Finale. Starke Fäuste flogen von beiden Kontrahenten, der Nürnberger wollte einen Wurf durchbringen, aber Wülk vereitelte gekonnt und konnte Kniestöße zum Körper ansetzen. Diese waren ausschlaggebend und der Kämpfer vom Hammers Team Nürnberg setzte den Rückwärtsgang ein. Jetzt trafen schwere Haken, die Krieg nicht mehr verteidigen konnte. Schwer angeschlagen nahm der Schiedsrichter ihn aus den Kampf. Technischer KO und Sieg für Sebastian Wülk.

Im weiteren Halbfinale stzte sich der Stuttgarter Mehmet Feyzi Çelik gegen den Iraner Saman Astarabadi aus dem Atlas Gym durch.

Im Finale trafen sich der starke Mehmet Feyzi Çelik aus dem renommierten Stallion Cage und Martin Vaths Schützling Sebastian Wülk. Nach kurzem Schlagabtausch holte sich Wülk einen Würger im Stand, den er nicht mehr hergab. Celik konnte diesen anfangs noch verteidigen, aber der Würger saß zu fest und Wülk schaffte die Aufgabe seines Stuttgarter Gegners.

Das Team feierte frenetisch den gelungenen Einstand ihres Sportkameraden. Trainer Martin Vath war sehr zufrieden über die abgerufene Leistung. mav

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.04.2019