Zimmern.In diesem Jahr machten sich in der Pfarrgemeinde St. Margaretha, Zimmern, neun Ministranten als Sternsinger auf den Weg, um den Segen der Heiligen Nacht in die Häuser zu bringen. Dabei sammelten sie den stolzen Betrag von 1095 Euro – vor allem für die Kinder in Peru. Bild: Lea Vollrath

