Seit 30 Jahren im Team

Grünsfeld.30 Jahre Betriebszugehörigkeit war ein besonderer Anlass, einen langjährigen Mitarbeiter zu ehren. Seit Anfang September 1988 ist Herr Rainer Schörösch bei der Firma Bohlender beschäftigt.

Direkt nach seiner Ausbildung ist Schörösch durch seinen Bruder, der ebenfalls im Unternehmen beschäftigt war, vom mittlerweile verstorbenen Firmengründer Hermann Bohlender eingestellt worden. War die Firma Bohlender damals noch in Lauda mit wenigen Mitarbeitern angesiedelt, so steuerte Rainer Schörösch einen bedeutenden Anteil zur Entwicklung des Unternehmens bei, das heute über 60 Mitarbeiter beschäftigt und seit 2002 am Waltersberg in Grünsfeld ansässig ist.

Seit seinem Firmeneintritt ist Rainer Schörösch für das Kommissionieren und die fachgerechte Verpackung des Profi-Laborbedarfs aus Hochleistungskunststoffen zuständig, dessen Versand weltweit erfolgt. Darüber hinaus überwacht er den Warenein- und -ausgang und erledigt Post- und Besorgungsfahrten. Privat ist Rainer Schörösch leidenschaftlicher Radfahrer und nutzt diese Leidenschaft auch, um die tägliche Wegstrecke zwischen seiner Heimat Großrinderfeld und der Arbeitsstelle in Grünsfeld zurückzulegen. In diesem Zusammenhang war er auch Mitideengeber für den erst kürzlich eingeweihten Radweg von Grünsfeld auf den Waltersberg.

Im Rahmen einer Feierstunde mit Kollegen und dem Bürgermeister der Stadt Grünsfeld, Joachim Markert, bedankte sich der geschäftsführende Gesellschafter Volker Bohlender bei Schörösch für dessen langjähriges Engagement, seine Zuverlässigkeit und sein Ideenreichtum für das Unternehmen. „Rainer Schörösch ist keiner, der Dienst nach Vorschrift macht – er ist flexibel und orientiert sich immer an den betrieblichen Erfordernissen“, so Bohlender in seiner Laudatio. Volker Bohlender selbst ist kurz vor Herrn Schörösch ins Unternehmen eingestiegen, seit 1987 geschäftsführender Gesellschafter und somit langjähriger Wegbegleiter des Jubilars.

Im Anschluss wurde mit Sekt angestoßen, bevor Bürgermeister Markert dem Jubilar die Ehrenurkunde der Industrie- und Handelskammer Heilbronn sowie ein Präsent überreichte. Auch er betonte die Bedeutung von langjährigen Mitarbeitern, die die Genetik eines Unternehmens über viele Jahre mitprägen und zu dessen Erfolg beitragen. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.09.2018