Seit 40 Jahren engagiert

Grünsfeld.Ein besonderes Jubiläum wurde jüngst bei der Firma Hofmann & Hammer Hobelbankfabrikation in Zimmern gefeiert: Eugen Behr konnte am 1. Juli auf eine 40-jährige Betriebszugehörigkeit zurückblicken. Fast kann man sagen, dass er zwischen Hobelbänken groß geworden ist, da schon seine Eltern in dem Betrieb gearbeitet haben und ihn oft zur Arbeit mitbrachten. Die IHK stellte eine Ehrenurkunde aus, die ihm zusammen mit einem Präsent sowie einem Blumenstrauß für die Lebensgefährtin von Geschäftsführerin Anneli Hammer (rechts) überreicht wurde. Sie würdigte den engagierten Mitarbeiter für die jahrzehntelange Treue zum Betrieb, seine Zuverlässigkeit und gute geleistete Arbeit. Bild: Hammer