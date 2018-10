Grünsfeld.Die Gesangsoase veranstaltet am Samstag, 20. Oktober, ein interessantes und vielseitiges Konzert. Wenn dem Motto „Solo durch die Nacht“ die Stimmen der Solo-Sängerinnen und Solo-Sänger erklingen, dann ist wieder Spannung angesagt. Spannung liegt in der Luft, wenn sie als hochmotivierte Akteure das auf die Bühne bringen, womit sie sich in den letzten Wochen und Monaten bei ihrer Gesangslehrerin Claudia Bähr aus Tauberbischofsheim beschäftigt haben.

Gespannt sein dürfen aber auch die Besucherinnen und Besucher auf das vielseitige und abwechslungsreiche Programm, das durch die Vielzahl der Sängerinnen und Sänger dargeboten wird.

Alle Stimmen erklingen ohne technische Unterstützung, lediglich begleitet durch das Klavier, gespielt von Claudia Bähr. Vokalmusik pur erlaubt dabei die direkte Erfahrung im Erleben der dargebotenen Musik. So wie die Bilder und Plastiken der bildenden Künste gesehen werden wollen und sollen, so will und soll auch die ausgewählte Vokalmusik gehört werden. Dabei verstehen sich die Akteure selbst als Vermittler der Musik, wie sie Textdichter und Komponisten gedacht und schriftlich festgehalten haben und freuen sich auf ihren Auftritt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.10.2018