Spezielle Herausforderungen zu lösen

„Die Lage ist herrlich, aber die ziemlich steilen Verhältnisse halten für uns doch einige spezielle Herausforderungen bereit“, wusste der Experte, der sich danach neben der Wasserversorgung und der Kanalisation vor allem den Straßenbreiten und Verbindungswegen zuwandte.

Man orientiere sich hier beim Aufbau am Gebiet „Göbel-Hömberg III“, fügte Braun an, ehe der nach seiner kürzlichen Verabschiedung noch stundenweise tätige bisherige Hauptamtsleiter Heinz Ulzhöfer auf das Einhalten des engen Zeitplanes drängte, schließlich liege ihm derzeit eine Liste mit insgesamt 20 Bauwilligen vor. Auch wenn der eine oder andere wieder abspringe, bleibe dennoch das Interesse an neuen ausgewiesenen Plätzen unverändert hoch, merkte der Halb-Pensionär mit dem Übergang auf weitere Tagesordnungspunkte an.

Nach der einmütigen Billigung eines privaten Vorhabens passierte im Anschluss auch das Baugesuch der Firma Seitenbacher zwecks Aufstellung und Überdachung von vier Containern bei der Ölmühle ohne Widerspruch das Gremium, handele es sich doch bei dieser Art spätere Halle um den privilegierten Außenbereich mit dem entsprechenden Abstand zum Wittigbach, wie Ulzhöfer ergänzte. Keine Probleme bereiteten im weiteren Verlauf zwei Vergaben, so für die Innentüren im Untergeschoss des Gemeindezentrums Krensheim für 7045 Euro an die Schreinerei Hubert Freitag (Zimmern) und zur Erneuerung von mehreren Fenstern im Mainhardshaus/Apotheke bei 4602 Euro an die Firma Hubert Endres (Grünsfeld), bevor in erster Linie die Optik in das Blickfeld rückte.

Zu einer Gedenkstele für ein (teilweise) anonymes Urnenfeld auf dem Friedhof in Grünsfeld präsentierte der Mitarbeiter der Verwaltung, Manfred Maag, nach ersten Entwürfen im vergangenen Juni nunmehr drei Varianten, wobei der zweite Vorschlag nach etlichen Wortmeldungen aus den Reihen der Bürgervertreter eine deutliche Mehrheit auf sich vereinte.

Mit dem klar geäußerten Wunsch nach einer weiteren Reinzeichnung mit verschobenen Proportionen ging der Auftrag an den örtlichen Bildhauer Harald Kuhn - bei Kosten von etwas über 7300 Euro und der Verwendung von Kirchheimer Muschelkalk.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.03.2018