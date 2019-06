Steine von Brücke geworfen

Grünsfeld.Steine von einer Brücke auf die Fahrbahn zu werfen ist kein Spaß, sondern strafbar. Das war Unbekannten am Samstag gegen 14 Uhr vermutlich egal, als sie Steine von einer Brücke auf der Landesstraße zwischen Distelhausen in Fahrtrichtung Grünsfeld warfen. Hierbei trafen sie die Windschutzscheibe eines Pkw und beschädigten diese dadurch. Der 20-jährige Fahrer erschrak durch den lauten Schlag so stark, dass er reflexartig seinen rechten Arm nach oben riss und dadurch seinen Rückspiegel abschlug. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von knapp 400 Euro. Der Fahrzeugführer erkannte vor dem Unterfahren der Brücke zwei Männer darauf. Beide waren etwa 160 Zentimeter groß, dunkel gekleidet und ungefähr 14 bis 16 Jahre alt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden aufgefordert, sich unter Telefon 09341/810 an das Polizeirevier Tauberbischofsheim zu wenden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.06.2019