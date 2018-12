Stimmlicher Wohlklang

Grünsfeldhausen.„Wird das alles noch einmal aufgeführt? Das war ja wirklich etwas Besonderes!“ – so eine Besucherin des Konzerts in der Achatiuskapelle. Das Adventskonzert des Katholischen Bezirkskantorats Tauberbischofsheim war nicht nur durch sorgfältige Auswahl selten gehörter Musikwerke hervorragend, sondern auch durch die exquisite musikalische Umsetzung.

Das fünfköpfige Flötenensemble „flauti dolci“ begann mit einem ruhigen Satz aus dem „Winter“ von Antonio Vivaldi, wobei Michael Meuser stimmlich den Kontrabasspart auf Klangsilben übernahm – eine ganz ungewöhnliche und reizvolle Klangmischung.

Von John Redford folgte die zupackende Adventsmotette „Rejoice in the Lord alway“ („Freut euch im Herrn allezeit) mit Margarita Pazara (Sopran), Brigitta Meuser (Alt) und Michael Meuser (Bass) sowie dem Flötenensemble.

Anschließend ertönte instrumenntal „Ad te levavi“ („Zu dir erhebe ich meine Seele) von Hans Leo Hassler, wobei der Text – Psalm 25 – vorweg in deutscher Übersetzung vorgetragen wurde.

Das „Ave maris stella“ („Sei gegrüßt, Meerstern“) eröffnete den Block mit Vertonungen, der Maria gewidmet war; im Wechsel zwischen Orgel und gregorianischem Gesang waren Versetten von Giorlamo Frescobaldi zu hören, wobei auch der kleine Chorraum mit seiner vollen Akustik von der Kantorin genutzt wurde.

Tomas Luis de Victoria komponierte „Ne timeas Maria“ (Fürchte dich nicht, Maria“) als ansprechende Motette, die sich durch eine selbständige Linienführung jeder einzelnen Stimmen auszeichnet. Hier wurde sie von zwei Stimmen (Alt und Bass) und Flötenquartett ausgeführt . Kontrastierend dazu und mit modern-sanften harmonischen Reibungen und rhythmischen Differenzierungen im Satz folgte „Maria durch ein Dornwald ging“, von Michael Meuser komponiert. Das deutsche „Magnificat“ („Meine Seele erhebt den Herrn“) von Heinrich Schütz ist ein sehr anspruchsvolles Werk, das eng an Sprache entlang komponiert ist und jede Stimmführung des Quartetts wie eine Solostimme behandelt. Die beiden Frauenstimmen (Sopran, Alt) setzten dies engagiert und genau aufeinander abgestimmt um, wobei die anderen Stimmen instrumental mit Orgel ausgeführt wurden, wie es authentische Aufführungspraxis der Renaissance war.

Vierstimmiger Chorsatz

Noch früher setzte Johannes Ockeghem das bekannte „Alma redemptoris mater“ („Erhabne Mutter“) in Musik um und Johann Crüger gestaltete „Nun komm, der Heiden Heiland“ als vierstimmigen Chorsatz mit zusätzlichen, instrumentalen Oberstimmen. Aus der gleichen Zeit stammt „O Heiland, reiß die Himmel auf“ des Komponisten Jan Kampanus Vodnansky, der in zwei je vierstimmigen Chören – hier ausgeführt von Flötenquartett, Sopran und Alt sowie Orgel – das Lied in freudig beschwingtem Takt als Strophenlied durchführt.

Eine wunderbare Stunde mit sorgfältig ausgesuchter Adventsmusik ging zu Ende. Stimmlicher Wohlklang, feine Detailgestaltungen, Intonationssicherheit und sprachlich-deklamatorische Genauigkeit erfreute das Publikum, ließen Herz und Seele zur Ruhe kommen und gab Raum für adventliche Besinnung.

Der Applaus des Publikums war entsprechend verdient und lang anhaltend. bt

