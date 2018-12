Stimmungsvolle „Spätschicht“

Grünsfeld.Der Advent hat viele Lichter. Vier Kerzen brennen am Ende dieser Zeit des Wartens, Hoffens und Wünschens, des sich Vorbereitens auf das Fest. An Weihnachten selbst brennen viele Kerzen in den Häusern und Kirchen. Lichter, die auf Christus, das „Licht der Welt“ verweisen. Mit den Lichtern im Advent beschäftigte sich auch die erste Spätschicht der Seelsorgeeinheit Grünsfeld-Wittighausen.

Die von Pfarrer Oliver Störr und Oberministrant Dominik Hehn vorbereitete und gestaltete Spätschicht startete am Abend vor dem dritten Adventssonntag an der Stadthalle. Hier entzündeten die Teilnehmer aus der Seelsorgeeinheit Fackeln, die den Weg zur Achatiuskapelle weisen sollten. Das Licht war auch Thema der Lieder und Texte, die unterwegs zur Besinnung einluden. Die Spätschicht ist ein neues Angebot der Seelsorgeeinheit Grünsfeld-Wittighausen. Damit wird ein Anliegen der im vergangenen Jahr beschlossenen Pastoralkonzeption umgesetzt. Sie legt ein Hauptaugenmerk auf Kinder, Jugendliche, junge Familien und Senioren. „Unsere Gemeinde lebt vom Miteinander der Generationen“, hatte Pfarrer Störr bei der Unterzeichnung damals deutlich gemacht. Wichtig sei es, jede Generation im Blick zu haben. „Es ist uns ein Anliegen, sie in ihrem Leben zu begleiten, in ihren religiösen Bedürfnissen wahrzunehmen und entsprechend zu motivieren und zu unterstützen.“ Mit der Spätschicht verwirklichten die Verantwortlichen jetzt erstmals einen Vorschlag der Pastoralkonzeption.

Der Angelsee war Zwischenstation. Dort kamen die Teilnehmer miteinander ins Gespräch. Sie tauschten sich darüber aus, wer Licht im eigenen Leben ist und wem sie Licht sein wollen. Eltern, Lehrer und Kinder wurden beispielsweise genannt. Ihnen könne man sich in den verbleidenden Tagen vor Weihnachten besonders widmen.

Ziel war die Achatiuskapelle in Grünsfeldhausen. Hier entzündete Pfarrer Störr die Osterkerze. Sie weise auf Jesus, das Licht der Welt, hin. Mit Liedern und Gebeten endete die von allen Teilnehmern als sehr stimmungsvoll empfundene Spätschicht. Die Gespräche setzte man im alten Schulhaus bei Glühwein, Punsch und Gebäck fort. Heimwärts beschien das Licht von abertausend Sternen den Weg. feu

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.12.2018