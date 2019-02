Susanne und Steffen regieren

Grünsfeld.Bei den Grünsfelder „Hasekühle“ jagt ein närrischer Höhepunkt den nächsten. Nach der gelungenen Prunksitzung unter der Regentschaft ihrer Lieblichkeit Susanne II. und Prinzgemahl Steffen I. stehen weitere Termine an. So besuchen die Abordnungen der „Hasekühle“ zahlreiche befreundete Vereine. Mit der Narrenmesse am Sonntag, 3. März, um 10 Uhr geht es dann in Grünsfeld fastnachtlich weiter, gefolgt vom Kindernachmittag am Rosenmontag, 4. März, um 14 Uhr. Der Ausklang der Kampagne ist am Aschermittwoch, 6. März, um 19 Uhr mit dem Heringsessen. Bild: Hasekühle

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.02.2019