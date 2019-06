„Tag der Architektur“ dieses Jahr in Grünsfeld

Main-Tauber-Kreis.Der „Tag der Architektur“ des Kammerbezirks Main-Tauber-Kreis findet am Samstag, 29. Juni, von 9.30 bis 14 Uhr in Grünsfeld statt. In einer kompakten Besichtigungstour zeigen Bauherren und Architekten unter dem Motto „Räume prägen – für alle Generationen in der Stadt Grünsfeld“ an zehn Beispielen die Wirkung und Gestaltung von eben solchen. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr im Rienecksaal. Für Kinder und Jugendliche gibt es eine Stadtrallye über die Besichtigungspunkte mit einer Schatzkiste als Belohnung. Anmeldungen nimmt Christine Jouaux, Waltersberg 2, in Grünsfeld unter Telefon 09346/920413 oder per E-Mail unter kg-mt@akbw.de entgegen. Bild: Salavatore Boccagno

