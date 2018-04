Terminplan war sehr voll

Anzeige

Besonderer Dank ging an die Wagenbauertruppe und ihre Unterstützer, die eigenverantwortlich einen neuen, modularen Umzugswagen konzipierten und dessen Bau in kürzester Zeit mit viel Elan umsetzten, sowie an Herrmann Freitag, der die dafür nötigen finanziellen Mittel bei Sponsoren beschaffte.

Mit einer Vorschau auf die kommenden Veranstaltungen und einem Dank an alle tatkräftigen Unterstützer schloss der Abteilungsleiter die Sitzung.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.04.2018