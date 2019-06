Thema Barrierefreiheit im Blick

Jubiläum und Großveranstaltung: Der VdK-Ortsverband war in den zurückliegenden Monaten ziemlich gefordert. Bei der Hauptversammlung in Hof Uhlberg blickten die Mitglieder zurück.

Hof Uhlberg. Seinen 70. Geburtstag feierte der VdK-Ortsverband Grünsfeld im vergangenen Jahr. Die Mitglieder begingen das Jubiläum mit einem Festakt im Rienecksaal. In der Stadthalle gingen an einem Wochenende die Gesundheitstage über die Bühne. An beide Ereignisse erinnerte Reiner Schenk in seinem Rückblick.

Der Vorsitzende informierte außerdem über verschiedene Aktionen des Sozialverbandes. Der VdK kämpfe seinen Angaben zufolge an verschiedenen Fronten. Schenk nannte als Beispiel die Unterschriftenaktion „Pflege macht arm“ und mahnte: „Pflegebedürftigkeit darf nicht zum Armutsrisiko werden.“

Vor Ort wolle der VdK auch aktiv werden. Schenk kündigte an, dass der Vorstand sich des Themas Barrierefreiheit in Grünsfeld annehmen wolle. Der Zugang zu öffentlichen Gebäuden solle in dieser Hinsicht überprüft werden. Bei einer Ortsbegehung wolle man sich einen Überblick verschaffen.

Schriftführerin Maike von Brunn gab einen Überblick über die Veranstaltungen des Ortsverbandes. Gesellige und informative Zusammenkünfte wechselten sich ab. Das Angebot komme gut an. Das machten auch die Mitgliederzahlen deutlich. Derzeit zähle der Ortsverband 278 Mitglieder.

Kassierer Walter Kraft gab einen Überblick über die finanzielle Situation. Die sei ordentlich trotz eines geringfügigen Defizits. Das kam, so Kraft, durch zusätzlich Ausgaben wegen der Gesundheitstage zustande. Kassenprüfer Kilian Barthel bescheinigte ihm eine einwandfreie Kassenführung.

Einer einstimmigen Entlastung des Vorstandes stand damit nichts im Wege.

Bürgermeisterstellvertreter Werner Biereth übermittelte die Grüße der Stadtverwaltung und dankte den Mitgliedern für ihr Engagement. Besonders hob er den Einsatz während der Gesundheitstage hervor. Dieses würdigte auch Ursula Wagner vom Kreisverband. Das Vorstandsmitglied teilte mit, dass die Großveranstaltung, die zum zweiten Mal in Grünsfeld stattgefunden hat, noch evaluiert werde.

Im Anschluss wurden Mitglieder für langjährige Treue geehrt. Das silberne Treueabzeichen erhielten Doris Albrecht, Waltraud und Heinz Bernhardt, Claudia und Ulrich Brunner, Hugo Endres, Sidonia Heck, Andreas Hehn, Gertrud Hinze, Olga und Georg Poslowsky, Konrad Rössner, Kojo Simic, Margit und Norbert Sobotta sowie Irmtraud Sommer. Sie alle sind seit zehn Jahren Mitglied im Verein. 25 Jahre halten Edmunda Barthel, Philipp Kuhn, Karl Rauch und Elisabeth Schwab dem VdK-Ortsverband die Treue. Dafür wurden sie mit dem goldenen Treueabzeichen ausgezeichnet.

Reiner Schenk gab am Ende noch einen Überblick über die anstehenden Aktivitäten. Am Sonntag, 1. September, besucht man die Freunde vom VdK-Ortsverband in der Partnerstadt Pfreimd. Für September ist zudem ein Halbtagesausflug nach Sulzfeld am Main geplant. Im Herbst steigt dann das nächste Oktoberfest in der Bauernstube von Hof Uhlberg. feu

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.06.2019