Thomas Barthel steht künftig an der Spitze

Die Jahreshauptversammlung der Krensheimer Musikanten brachten bei den Vorstandswahlen Veränderungen.

Krensheim. Im Proberaum trafen sich die Krensheimer Musikanten zur Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen.

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Stefanie Oberst folgten Totengedenken, Jahresbericht der Schriftführer und Kassenbericht. Anschließend standen die Neuwahlen des Vorstands an, bei der Thomas Barthel als Vorsitzender, sowie Stefanie Oberst als zweite Vorsitzene gewählt wurden.

2018 brachte eine große Veränderung für die Krensheimer Musikanten mit sich. Die zuvor eigenständige Jugendkapelle wurde im Laufe des Jahres vollständig in die Krensheimer Musikanten integriert, wodurch der kleine Ort Krensheim nun über eine über 30 Mann starke Kapelle verfügt.

Des Weiteren befinden sich übrigens noch vier Jungmusiker in der Ausbildung, die allerdings ebenfalls in naher Zukunft in die Krensheimer Musikanten aufgenommen werden sollen.

Weniger erfreulich ist allerdings die immer noch anhaltende Krankheit des Dirigenten und Ausbilders Kurt Schmitt-Kröckel. Nach längerem Ausfall 2017 hat sich sein Zustand soweit verbessert, dass er wieder in die Probenarbeit einstieg. Die Vorsitzende sandte ihm vom Proberaum aus Genesungswünsche nach Hause. In diesem Zuge bedankte sie sich auch bei allen Musikern für das Verständnis sowie besonders bei Lucas Tatusch, der sich seitdem vergangenen Jahr die Probenarbeit mit Kurt Schmitt-Kröckel teilt und beim kommenden Frühjahrskonzert die Leitung einiger Stücke übernehmen wird.

Während des Jahres wurde außerdem an einigen Festumzügen teilgenommen, und auch bei verschiedenen Festen in Nachbargemeinden war die Unterhaltungsmusik der Krensheimer Musikanten gefragt. Natürlich sind die kirchlichen Festtage nicht zu vergessen, die schon seit jeher mit feierlichen Chorälen umrahmt werden. Zwei Höhepunkte waren 2018 die zweite Krensheimer Seenacht am 21. Juli sowie das weihnachtliche Platzkonzert auf dem Vorplatz der Kirche am 22. Dezember.

Die Kassierer Gerald Kordmann und Michael Hehn-Mark ließen das Jahr mit ihrem Bericht über die Finanzen nochmals in Zahlen Revue passieren. Die Kassenprüfer bestätigten eine saubere Kassenführung und der gesamte Vorstand wurde von den Mitgliedern per Handzeichen entlastet.

Im Anschluss daran fanden die Neuwahlen mit dem Ortsvorsteher, Josef Hehn, als Wahlleiter statt. Es galt, einen neuen Vorstand zu wählen. Die bisherige Vorsitzende Stefanie Oberst stand für das Amt der Vorsitzenden aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Verfügung. Auch der zweite Vorsitzende, Dieter Himmel, trat nach langjährigem Dienst im Vorstand nicht mehr zur Wahl an. Als Nachfolger wurde Thomas Barthel als Vorsitzender und Stefanie Oberst als zweite Vorsitzende gewählt. Auch Armin Kordmann gab sein Amt als Schriftführer ab und übergab es an Janina Fraske, die zuvor als Beisitzerin aktiv war. Des Weiteren wurden Bertram Derr und Armin Kordmann als Beisitzer gewählt. Michaela Vogt (Schriftführerin), Gerald Kordmann (Kassierer), Michael Hehn-Mark (Kassierer) und Tobias Fraske (Beisitzer) wurden in ihren Ämtern bestätigt. Somit besteht die Hälfte des Vorstands nun aus unter 30-Jährigen, die auf einen frischen Wind im Verein hoffen lassen.

Thomas Barthel bedankte sich für das Vertrauen und nahm als erste Amtshandlung die Wünsche und Anregungen der Vereinsmitglieder entgegen. Zuversichtlich blickt der Verein nun mit neuer Frische in die Zukunft. jfr

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.03.2019