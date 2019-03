Unterwegs ohne Führerschein

Grünsfeld.Mit seinem Kleintransporter befuhr ein 23-Jähriger am Mittwochmorgen einen Feldweg im Bereich Fessertalweg in Grünsfeld. Aufgrund eines Fahrfehlers, vermutlich Gas mit Bremspedal verwechselt, fuhr der 23-Jährige gegen eine dortige Lagerhalle. Da weder Fahrer noch sein 38-jähriger Beifahrer angegurtet waren, haben sich beide verletzt und wurden in das Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer des Transporters gar keine Fahrerlaubnis zum Führen eines Kraftfahrzeugs hatte. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der Gesamtschaden bei dem Unfall wird auf 7000 Euro geschätzt.

