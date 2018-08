Utensilien für Drogenkonsum

Anzeige

Grünsfeld.Da ein Pkw am Mittwochabend ohne Kennzeichen an der Zapfsäule einer Grünsfelder Tankstelle stand, überprüfte eine Streifenwagenbesatzung das Fahrzeug. Die vermutlich drei Insassen waren zuvor zu Fuß geflüchtet. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs fanden die Polizeibeamten zwei Taschen mit Utensilien zum Konsum von Drogen vor. Ermittlungen ergaben, dass der Pkw wenige Tage zuvor in einem Autohaus in Höpfingen entwendet worden war. Die Überprüfung eines aufgefunden Personalausweises führte zu einer Person, deren Handtasche vor einiger Zeit gestohlen wurde. Ein Video der Überwachungskamera wird derzeit geprüft. Die Ermittlungen dauern an.