Verborgene Schönheiten präsentiert

Zimmern.Überall, wo Christen Weihnachten feiern, findet sich der Brauch, Krippen aufzustellen. Da kann man Maria, Josef und das in Windeln gewickelte Jesuskind sehen. Auch Ochs’ und Esel gehören dazu. Nicht zu vergessen die Hirten und die Heiligen Drei Könige. Mit viel Fantasie wird das biblische Geschehen veranschaulicht. Eine bunte Vielfalt unterschiedlichster Krippendarstellungen zeigt auch die Ausstellung am zweiten Adventssonntag im Treffpunkt in Zimmern.

Schauen und staunen. Dazu rief die Ausstellung auf. 35 Krippen von etwa ebenso vielen Ausstellern waren zu sehen. Formen und Figuren, Materialien und Motive waren sehr abwechslungsreich. Da gab es Miniaturkrippen und Ensembles mit übergroßen Figuren, alpenländische Krippen und Krippen im orientalischen Stil. Liebenswerter Kitsch und große handwerkliche Kunst waren einträchtig vereint.

Von „Schätzen, die sich in den Häusern verbergen“, sprach Sibylle Ederer. Die umtriebige Pfarrgemeinderätin der Seelsorgeeinheit Grünsfeld-Wittighausen hatte die Krippenausstellung organisiert. Mit ihrer Idee, verborgene Schönheiten der Öffentlichkeit zu präsentieren, sei sie auf großen Zuspruch gestoßen. Viele Personen haben ihren Angaben zufolge ohne Zögern ihre Krippen zur Verfügung gestellt. „Es waren mehr als erwartet“, freute sie sich. Zu den spektakulärsten Exponaten zählten die große Hoftorkrippe der Familie Bruno Igers und die mehrere Quadratmeter einnehmende Krippe der Familie Daniel Freitag. Direkt aus dem Heiligen Land stammte die aus dem Holz des Olivenbaums gefertigte Krippe von Edeltraud Englert.

Die Krippenausstellung stand im Mittelpunkt eines Familiennachmittags im Treffpunkt. Eröffnet wurde er mit einem Krippenspiel. Yvonne Ehrmann hatte mit zahlreichen Kindern aus Zimmern ein Singspiel einstudiert, das die Besucher einstimmte auf das nahende Christfest. Das Stück handelte von vier Kerzen, die sich damit schwertun, mit ihrem Licht die Gegenwart zu erhellen. Hektik und Stress im Alltag waren dafür verantwortlich, dass das Kerzenlicht immer wieder erlosch. Erst die Hoffnung brachte am Ende wieder alle Kerzen zum Brennen.

Bei Kaffee und Kuchen kamen die Besucher miteinander ins Gespräch. Sehr begehrt war auch das hausgemachte Quittengelee von den Früchten aus dem Pfarrgarten. Die leiblichen Genüsse dienten einem guten Zweck.

Der Erlös der Veranstaltung war für die Renovierung der Lourdeskapelle bestimmt. feu

