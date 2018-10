Versuch mit Weißtannen wird gestartet

Vom Zustand des Gemeindewaldes machte sich der Gemeinderat kürzlich bei einer Waldbegehung ein eigenes Bild.

Grünsfeld. Immerhin 18 Prozent der Gemeindefläche von Grünsfeld sind bewaldet. Davon sind rund 50 Prozent oder 400 Hektar in Besitz der Stadt. „Heute gehen wir durch die Eiche“, begrüßte Forstamtsdirektorin Dagmar Wulfes die Gruppe oberhalb von Grünsfeld, im Gewann „Winterleite“. Revierförster Peter Kugler hatte eine Übersichtskarte mitgebracht, welche die gemeindlichen Waldgebiete zeigte und vor allem die Verteilung nach Baumarten.

Dabei wurde deutlich, dass in Grünsfeld eine große „Biodiversität“ herrscht. Es gibt also keine Monokulturen, sondern einen gesunden Mischwald. Dies mache zuversichtlich für die Zukunft, denn so könne man dem Klimawandel und den zunehmenden Wetterkapriolen besser begegnen.

Drei unterschiedliche Kulturen

In drei Kulturen unterschiedlichen Alters wurden den Gemeinderäten die speziellen Anforderungen und Bedürfnisse vorgestellt, die auf dem kargen Boden gegeben sind. Vorherrschend, so Kugler, ist feuchter Kalk-Verwitterungs-Lehm. Diese Bodenart sei zwar nicht der beste Boden, verhindere aber, dass die Bäume zu hoch werden und somit sturmanfällig, führte Wulfes aus. Erfreulich für die Grünsfelder sei der hohe Bestand an alten Eichen. Auch der Bestand an Douglasien bringe nach wie vor gute Erträge. Diese Baumart war vor rund 100 Jahren von „mutigen Förstern“ aus Amerika importiert und gepflanzt worden und hat sich als echter Zukunftsbaum entwickelt.

Ganz anders sieht es bei der Fichte aus. Die habe wegen ihrer klimatisch ungünstigen Entwicklung nur wenig Zukunftschancen, ebenso wie die Esche, die durch das „Eschentriebsterben“ immer weiter zurückgedrängt wird. Mittlerweile geht man nur noch von einer Überlebensrate von einem Prozent aller Eschen aus, vor vier Jahren waren es noch fünf. Wie vorsichtig die Forstwirte im Gemeindewald arbeiten, zeigte Peter Kugler in einer Kultur, die vor 40 Jahren gepflanzt wurde. Hier werde in 2019 ein Einschlag stattfinden und zwar mit Motorsäge und von Hand. In der sensiblen Anlage können sich die Waldarbeiter besser bewegen, als Maschinen. Außerdem sei die Fläche so klein, dass sich der Einsatz eines Vollernters nicht lohne.

Man entscheide von Fall zu Fall, wie die Bäume geschlagen werden. Bei der Auswahl der zu fällenden Bäume legt Revierförster Kugler großen Wert auf de Erhalt von Z-Bäumen. Diese „Zukunftsbäume“ sollen in ihrer Entwicklung besonders gefördert werden. Die Bäume werden nach Vitalität, Qualität und dem jeweiligen Standort ausgewählt. Zwischen zwei Z-Bäumen sollen möglichst zehn Meter Abstand bestehen, damit sie sich nicht in die Quere kommen. Dazwischen stehen einzelne Schutzbäume, die ebenfalls nicht gefällt werden.

Die Forstfachleute machten klar, dass sie nicht das schnelle Geld im Auge haben, sondern die Zukunft des Waldes. „Wir planen für die nächsten 150 Jahre“, verdeutlichte Wulfes den Ansatz der Forstwirte und Kugler unterstrich: „Wenn wir heute nicht in den Wald investieren, haben unsere Enkel und Urenkel keinen Wald mehr“.

Entsprechend viel Lob gab es dann auch vom Gemeinderat und Bürgermeister Joachim Markert. So wollen die Forstleute auf einer Fläche von 0,1 Hektar den Versuch wagen, Weißtannen zu setzen. Dazu müssen die abgestorbenen Eschen weichen, was Kugler besonders weh tut, denn die wären so langsam in das Alter gekommen, in dem sich eine Ernte lohnt.

Kugler ist sich aber sicher, dass der Grünsfelder Wald eine Zukunft hat. Noch nie in seiner gesamten Dienstzeit hat er eine so „große Mast“ erlebt.

Trotz des trockenen Sommers haben die Bäume so viele Früchte produziert, wie nie. Das sorge für eine Naturverjüngung. Nun müsse es nur ein wenig mehr regnen, damit die Früchte auch im Boden ausschlagen können.

Ein Problem sei allerdings der Wildverbiss. Hier müssten die Jäger in die Pflicht genommen werden und ihre Abschüsse steigern.

Auch wenn die Erlöse aus dem Gemeindewald in Grünsfeld nicht eine große Einnahmequelle sind, freute sich der Gemeinderat doch, dass Wulfes und Kugler für das Forstjahr positive Zahlen hatten. Immerhin über 34 000 Euro konnten durch den besseren Holzverkauf erzielt werden. Das war deutlich mehr als erwartet.

Gewinn wird weniger

Für 2018 erwarten die Fachleute allerdings einen starken Rückgang. Hier geht man nur noch von einem Gewinn von 5 000 Euro und für 2019 planen beide nur noch mit 500 Euro. Vor allem das Überangebot von „Käferholz“ störe den Markt.

Trotzdem will die Forstbehörde erreichen, dass trotz steigender Kosten und mehreren Aufforstungen die „schwarze Null“ am Ende steht. Dies hörte der Gemeinderat sehr gerne und stimmte den Ausführungen von Wulfes über die Forstwirtschaft für die Stadt Grünsfeld einstimmig zu.

