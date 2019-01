Viele Investitionen in die Infrastruktur der Stadt

„So wie wir den Haushalt heute vorstellen, wird es das letzte Mal sein“, schickte Kämmerer Manfred Maag bei der Präsentation des Etats der Stadt Grünsfeld im Gemeinderat voraus.

Grünsfeld. Hintergrund ist die Umstellung der Haushaltsberechnungen und Präsentation von der bisherigen Kameralistik hin zur Doppik, also der grundsätzlichen Bewertung aller Güter und Anlagevermögen einer Kommune. Dies bedeute einen erheblichen Mehraufwand für die Verwaltungen, werde aber vom Land Baden-Württemberg ab 2020 vorgeschrieben.

Zahlen nochmals gestiegen

Mit einer Gesamtsumme von rund 13,5 Millionen Euro (12,9 Millionen Euro 2018), verteilt auf 10,5 Millionen Euro (9,8 Millionen Euro 2018) im Verwaltungshaushalt und knapp drei Millionen Euro (3,1 Millionen Euro) im Vermögenshaushalt sind die Zahlen nochmals gestiegen. Dies liegt an den vielen Investitionen der Stadt, allem voran der Errichtung eines Kindercampus auf dem Gelände der ehemaligen Werkrealschule. Hier werden insgesamt 4,3 Millionen Euro ausgegeben, eine Hoffnung auf Förderung besteht für 1,9 Millionen Euro.

„Diese Investition in den Bildungsstandort Grünsfeld ist nachhaltig und erhöht die Attraktivität der Stadt vor allem für junge Familien“, sagte Bürgermeister Joachim Markert bei der Vorstellung des Zahlenwerkes. Weitere große Investitionen seien die Sanierung der Brücke in der Eichendorffstraße über den Wittigbach, die Schaffung eines zentralen Veranstaltungsplatzes in Paimar, die Schaffung von Wohnraum in den Ortsteilen Kützbrunn, Krensheim und Zimmern und eine bessere Ausstattung der Feuerwehr mit Atemschutzmasken und -geräten.

Hinzu komme die Ausweisung des Baugebietes „Höhri II“ in Grünsfeld. Die Finanzierung der 27 Bauplätze mit 1,6 Millionen Euro zur Erschließung solle allerdings über ein Treuhandkonto außerhalb des städtischen Haushalts erfolgen. Dabei sei die Einwohnerzahl von Grünsfeld seit mehreren Jahren beinahe stabil, obwohl es 2018 mehr Todesfälle als Geburten gegeben habe.

Höhere Zuführung

Kämmerer Manfred Maag berichtete bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfes, dass mit 922 500 Euro eine wesentlich höhere Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt erreicht worden sei, als noch 2018 (729 200). Dies führe nach Abzug der ordentlichen Tilgung zu einer Nettoinvestitionsrate von 729 200 Euro. Maag warnte allerdings gleich, dass man im nächsten Jahr nicht mehr mit einer so hohen Summe rechnen könne. Ganz im Gegenteil, 2020 werde man auf die allgemeine Rücklage zurückgreifen müssen. Aktuell liege sie noch bei 675 346 Euro und müsse wahrscheinlich auf das Mindestmaß zurückgeführt werden. Positiv sei die Entwicklung bei der Gewerbesteuer. Hier erwartet der Kämmerer erneut eine Zunahme auf netto 1,14 Millionen Euro. Positiv sei auch, dass man Haushaltsreste von 1,8 Millionen in den neuen Haushalt übertragen werden könne.

Kreditaufnahme

Zur Finanzierung aller in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Projekte müssten in den kommenden Jahren Kredite aufgenommen werden. Dies führe zu einer Erhöhung der Verschuldung und einem damit verbundenen höheren Schuldendienst. Diese Mittel stünden sodann nicht mehr für die dringend notwendigen Investitionen zur Verfügung. Zwar sei die Wirtschaftslage weiterhin positiv, so Maag, und es sei in den nächsten Jahren mit Steuerzuweisungen auf ähnlichem Niveau zu rechnen, die laufenden Betriebs- und Bewirtschaftungskosten in allen Bereichen würden jedoch in gleicher Höhe steigen.

Schon jetzt benötige man Kredite, um die vorgesehenen Investitionen zu finanzieren. „Zusätzliche Projekte können daher nur mit Steuer- und Gebührenerhöhungen sowie mit weiteren Darlehensaufnahmen realisiert werden“. Die Prokopfverschuldung werde 2019 von 297 auf 381 Euro zum Ende des Jahres steigen.

Diese Aussagen nahm Viola von Brunn erneut zur Kritik an dem Bildungscampus, der ihrer Ansicht nach die Mittel der Stadt zu sehr binde. „4,3 Millionen für den Bildungscampus behindert uns bei anderen Maßnahmen“. Damit stand sie allerdings allein im Rat. Für Franz Ködel zeigt der Haushalt insgesamt „ein freundliches Gesicht“. Allerdings werde das Gremium weiterhin auf die Ausgaben und Kosten achten, denn für die Zukunft sehe es nicht ganz so gut aus, wie im Moment. Wichtig war ihm allerdings auch, dass die geplanten Straßensanierungen zügig vorangehen und nicht noch weiter verschoben werden. Lothar Derr fand die Investition in den Bildungscampus für genau richtig, denn: „Wir müssen dafür sorgen, dass junge Familien kommen“. Hierzu zählt für ihn auch die Ausweisung neuer Gewerbeflächen, denn dort wo man arbeitet will man schließlich auch wohnen. Letztlich stimmt der Gemeinderat bei einer Enthaltung geschlossen für die Annahme des Haushaltsentwurfes.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 31.01.2019