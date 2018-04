Vier Millionen Euro für Kindercampus

Anzeige

„Wir planen seit vier Jahren und haben immer noch keine Zahlen auf dem Tisch.“ Sie monierte, dass bei der Vergabe von Planungsleistungen die Stadtverwaltung zunächst von rund 500 000 Euro ausgegangen sei. Nach dem Entwurf des Gemeinderatskollegen Salvatore Boccagno sei man nun bei 2,6 Millionen. Und es stünden noch höhere Summen im Raum.

Das „tolle“ und „perfekt ausgestattete Schulhaus“, das 2005 für rund 3,5 Millionen Euro umgebaut worden sei, werde nun für viel Geld in eine Kindertagesstätte umgewandelt, während die Grundschüler in das alte Schulhaus „verfrachtet“ würden. Gleichzeitig wisse man, dass beide Einrichtungen an ihre Kapazitätsgrenzen stießen. Ungeklärt seien Pausen- und Aufenthaltsräume oder auch die Zukunft der Andreas-Fröhlich-Schule.

Öffentlichkeit mit einbeziehen

Die aktuelle Vergabe hätte ihrer Meinung nach im Vorfeld geklärt werden und in die Kostenberechnung einfließen müssen. Auch fragte sie, wann die Planungen öffentlich vorgestellt würden und das Baugesuch eingereicht werde. Sie befürchtete, dass bei Nichteinhaltung der Fristen der Förderbescheid aus Stuttgart unwirksam werde.

Dem widersprach Bürgermeister Joachim Markert. Das Regierungspräsidium würde eine kurze Verschiebung mittragen. „Alle schulischen Behörden empfehlen diesen Weg des Kindercampus. Damit liegen wir vorne.“

Technik erneuern

Bei den Kosten hatte er jedoch keine so guten Nachrichten. Durch die zusätzlichen Arbeiten am Technikgebäude verteuere sich das Projekt auf fast vier Millionen Euro. Denn man gehe mittlerweile von zehn statt bisher acht Gruppen für die Kindertagesstätte aus.

Zudem bräuchte man nach den neuen Richtlinien zum Beispiel Räume für Elterngespräche, aber auch mehr Platz für Toiletten und Wickelräume. In den Gebäuden soll die Technik auf den neuesten Stand gebracht werden, Böden, Beleuchtung oder auch Raumakustik werden ertüchtigt. In die Planung mit einbezogen worden sei mittlerweile auch der Werkraum der Schule.

Dort sollen künftig Rektorat, Sekretariat und Lehrerzimmer vorgesehen werden. Die Gelder seien derzeit einfach zu bekommen, so der Rathauschef. „Der Kindercampus hat es verdient, dass er up to date ist.“

Markert fand die Räume ideal für Kindergarten und Grundschule. Die Schule werde mit sechs Klassen in vier Jahrgängen geplant. Auch das Lernatelier für die Grundschule mit Computer, Büchern und Platz für Lerngruppen sieht er als tolle Möglichkeit. „Und wenn der Platz nicht reicht, haben wir auch die Möglichkeit, das Haus Schetter zu ertüchtigen“, so Markert. Das Baugesuch könne man erst dann vorlegen, wenn die Überarbeitung der Planung fertig sei.

Zuschuss vom Land

Für die Ertüchtigung des Schulgebäudes gebe es vom Land Fördergelder. Der Zuschuss von 341 000 Euro sei einkalkuliert. Und Markert verwies auf den Kindergarten-Neubau in Werbach, der kurz nach der Einweihung schon einen Anbau benötigt habe. Der ehemalige Hauptamtsleiter Heinz Ulzhöfer betonte: „Ob vier oder fünf Millionen Euro – wir verkraften das und können uns die Maßnahme leisten.“

Dass nun das Nachbarhaus mit in die Planungen einbezogen werde, fand Viola von Brunn bemerkenswert. Davon sei ihr bisher nichts bekannt gewesen. Sie störte sich daran, dass immer häppchenweise nachgeschoben werde.

Erschrocken über die Kostenexplosion waren auch andere Gemeinderäte. Jürgen Hofmann betonte, dass man noch mal an den Stellschrauben drehen wolle. Und Franz Ködel sah Probleme beim Lernatelier unter dem Dach, das nur eine schlechte Belichtung habe. „Da muss man sehen, was die Kostenrechnung ergibt, und sich dann fragen, ob wir uns das leisten können.“

Dieter Schenek wollte mit den Vergaben erst einmal die Grundlagen zur Planung und zur Kostenermittlung schaffen. „Dann kann man ins Detail gehen“, war er der Meinung, das Thema soll nicht in der Öffentlichkeit diskutiert werden.

Für die Nachnutzung des ehemaligen Kindergartens habe man bereits Interessenten aus dem sozialen Bereich, so Markert.

Von den Bürgern wurde ein möglicher Kindergartenneubau ebenso aufgeworfen wie der Wunsch, das Lernatelier nicht zu streichen. Auf die Frage nach Außengelände und Spielplatz am Campus erklärte Markert, dass „dies in den vier Millionen Euro mit umrissen“ ist.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.04.2018