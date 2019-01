Vier Teams sind nun punktgleich an der Spitze

Paimar.In der fünften Runde der Schach-Bereichsliga empfing der SC Paimar den Tabellenführer SF Steinsfurt.

Dr. Andreas Gabel erspielte dabei gegen Stefan Butschbacher schnell sein fünftes Remis in der laufenden Saison. Kurz darauf brachte Nicolas Hehn auf Brett 3 gegen Oliver Geisser die Paimarer schon früh in Führung. Als dann noch Max van gen Hassend die Paimarer Führung gegen Benno Fuchs ausbaute und ein Remis von Ralph Becker gegen Hans-Jürgen Müller folgte, lag man bereits 3:1 vorn.

Am Spitzenbrett konnte sich René Ciak gegen Achim Jenisch allmählich kleine Stellungsvorteile erspielen, welche er auf beeindruckender Art und Weise in höchster Zeitnot zum 4:1 nutzte. Auf den letzten zwei Brettern spielten die Paimarer Holger Kuhn und Christian Gabriel gegen Sajat Medeuov und Felix Käfer, beide mit extrem schwierigen und undurchschaubaren Endspielen und das mit unter zwei Minuten Restbedenkzeit.

Fast gleichzeitig konnten aber beide ihre Stellung in ein sicheres Remis retten und so auf 5:2 erhöhen. Übrig blieb dann nur noch Peter Martin, der gegen Christian Jendel erstmals in dieser Saison den Kürzeren zog. So endete die Begegnung mit 5:3.

Paimar und Steinsfurt sind nun mit 8:2 Punkten punktgleich mit Bad Mergentheim 3 und Rohrbach-Boxberg an der Tabellenspitze der Bereichsliga. Am 17. Februar reisen die Paimarer zu den Schachfreunden Heidelberg.

Die spielfreie zweite Paimarer Mannschaft beendete die Hinrunde punktgleich mit SF Bad Mergentheim 4 als Tabellenführer und tritt am gleichen Tag in der Kreisstadt gegen SK Tauberbischofsheim 2 an. sc

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 31.01.2019