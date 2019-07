Vollblutpädagoge geht von Bord

Nach fast 40 Jahren als Lehrer geht Bernhard Mittnacht, Konrektor an der Grundschule Grünsfeld-Wittighausen, in den Ruhestand.

Grünsfeld. In einer würdigen Feierstunde verabschiedete die Schule ihren langjährigen Konrektor Bernhard Mittnacht in den wohlverdienten Ruhestand. Nach fast 40 Dienstjahren als Lehrer und 30 Jahren Tätigkeit als Konrektor in Grünsfeld beginnt für ihn nun eine neue Zeit.

Dem Wunsch einer Feier im kleinen Rahmen kam das Kollegium nach, holte jedoch alle Klassen und Schüler, die er in seinem letzten Dienstjahr unterrichtete, per Videobotschaft mit ihren Wünschen und Erinnerungen zwischen den Ansprachen auf die Leinwand. Die Filmausschnitte sorgten für Begeisterung und ein wenig Wehmut beim scheidenden „Vollblutpädagogen“. „Herr Mittnacht ist immer lustig und ich wünsche ihm für den Ruhestand viel Glück!“, hörte man nicht nur einmal. Neben Tänzen und Sporteinlagen wurden in den Filmclips auch Wunschreime, Gedichte, ein Lied vom Schulchor sowie kurze Interviews mit einzelnen Schülerinnen und Schülern gezeigt.

Den Rahmen der Veranstaltung gestaltete der Lehrerchor mit zwei selbst gedichteten Liedern, in denen Verse aus seinem Schulleben, der Familie und seinen Hobbies zu den Melodien vom „Kleinen grünen Kaktus“ und „Zwei kleine Italiener“ erklangen.

Bernhard Mittnacht startete nach Schule und Studium seine Lehrerlaufbahn 1980 an der Grund- und Hauptschule Niederstetten, an der er auch seine zweite Staatsprüfung ablegte. Von 1982 bis 1989 lehrte er in Kornwestheim, ehe er im gleichen Schuljahr als Vertreter der Schulleitung und Konrektor in der alten Heimat „seine“ Schule gefunden hatte. In Grünsfeld begleitete er bis heute vier Rektoren und war als Berater und Gestalter die „Konstante“ in bewegten Zeiten.

Bürgermeister Joachim Markert stellte in seinen Grußworten heraus, dass in der langen Ära und den schulpolitischen Veränderungen die Schule mehrfach neu aufgestellt werden musste und auch bauliche Erneuerungen wie beispielsweise der Umbau oder der Neubau der Sporthalle seitens der Kommune gemeinsam mit der Schule realisiert wurden. Auf Bernhard Mittnacht sei als Ansprechpartner und Mitdenker stets Verlass gewesen. Auch der Schulverbund mit Wittighausen und der jetzige Umbau zum Kindercampus wurden in seiner Zeit als Konrektor angegangen.

Dass Bernhard Mittnacht begeisterter Fußballfan ist und als ehemaliger Spieler auch die Eigenschaften eines Sportlers in die Schule hinein trägt, unterstrich Markert in seinen Ausführungen. Er überreichte einige Fanartikel seines Lieblingsvereins für ruhigere Tage nach dem Schuldienst. Die „Trainer“-Jacke wurde von Mittnacht dann auch gleich anprobiert.

Nur Gutes gehört

Elternbeiratsvorsitzende Corina Düll beleuchtete in ihrer kurzweiligen Ansprache das pädagogische Wirken. Sie selbst sei nicht in den Genuss gekommen, von Mittnacht unterrichtet zu werden, aber sie hatte von ihrer Schwester nur Gutes berichtet bekommen. Die Zusammenarbeit mit den Eltern sei stets vorbildlich gewesen. Die Grüße der Eltern wurden durch einem Zutatenkorb für sein Hobby – das Kochen - ergänzt. Für das nächste Rezept der italienischen Küche sollten die Gaben allemal reichen.

Schulleiter Uwe Schultheiß befand: „Bernhard, du warst ein Volltreffer für die Schule“. In einem „Spielbericht“ beleuchtete er die lange, intensive Laufbahn seiner „rechten Hand“ und würdigte die großen Verdienste über die vielen Schuljahre. Beide verbindet neben dem Schulalltag der Rasensport und so konnten Parallelen auf das „Spiel seines Lebens“ gezogen werden. Mittnachts besondere Fähigkeiten und Charaktereigenschaften stellte der Schulleiter treffend heraus und betonte, dass bei Bernhard Mittnacht nach 90 Minuten nicht Schluss war. „Herr Mittnacht hat immer alles gegeben!“

Dabei war auf jeden Fall auch die große Freude an der Tätigkeit zu spüren und sein Lächeln steckte alle am Schulleben Beteiligten an. Die Leistung sei absolut herausragend gewesen. Neben einer kleinen Torwand, mit dem Leitspruch der Schule, überreichte Schultheiß das neue Schulshirt, Gutscheine für seinen Club und ein Buch, welches das Kollegium und alle am Schulleben Beteiligten mit Wünschen, Ideen und Erinnerungen gestaltet hatte.

„Ich bin dann mal weg…“. Mit diesem Zitat eröffnete Bernhard Mittnacht seine Abschiedsrede, die das Kollegium auf „seinen Weg“ mitnahm. Er hob hervor, wie gerne er mit den Schülern zusammenarbeitete und wie wichtig es ist, immer wieder mit Mut und gutem Handeln Vorbild zu sein. Er erinnerte an große Momente, wie Erfolge bei Wettbewerben, Schulfeste, Ausflüge, Aktionstage und andere Höhepunkte, die er in seinem Herzen trägt. Auch Niederlagen musste er einstecken. So war der Kampf um den Erhalt der Werkrealschule, der trotz aller Anstrengung verloren wurde, und das damit verbundene Ende der Hauptschule – der für ihn „schwerste Brocken“.

Neben seiner Tätigkeit als Konrektor war dem künftigen Ruheständler die Arbeit als Pädagoge das größte Anliegen. 14 Klassen unterrichtete er als Klassenlehrer über die Jahre. Lehrer sein bedeute für ihn: „Dem wichtigsten, was Eltern haben“, auf Augenhöhe zu begegnen und mit ihnen zu arbeiten.

Bernard Mittnacht bedankte sich neben seinen Wegbegleitern und seinen Mitstreitern vor allem bei Frau und Familie für die Unterstützung, ohne die er wohl nie hierhergekommen und über die vielen Jahre durchgehalten hätte. An sich sei die Zeit nun aber doch wie im Flug vergangen und er lasse sich überraschen, was nun im neuen Lebensabschnitt auf ihn zukommt. Auf alle Fälle möchte er sich nun mehr Zeit für seine Familie nehmen, aber auch ab und zu einen Blick in die Schule werfen.

