Grünsfeld.Positive Nachrichten gab es beim Verein für Obstbau, Garten und Landschaft aus. Die Mitglieder trafen sich zur Hauptversammlung. Von einem „außergewöhnlichen Sommer“ sprach Herold Schäfer im Rückblick auf 2018. Der Vorsitzende erinnerte an die große Hitze und Dürre. Weil die Spätfröste ausgeblieben seien, habe man eine sehr gute Ernte einfahren können. „Von allem gab es in Hülle und Fülle.“

Die Freude war nicht ungeteilt. Die Trockenheit hat nach Schäfers Angaben das Wachstum im Garten beeinträchtigt. Es sei nicht möglich gewesen, den ausbleibenden Landregen zu kompensieren, indem man verstärkt gegossen habe. Er befürchte zudem Langzeitfolgen. „Die Bäume haben gelitten.“ Ihre Vitalität sei verloren gegangen. Schäfer befürchtete, dass der eine oder andere Baum in nächster Zeit noch eingeht. Der Verein sei eine starke Gemeinschaft. Die Mitglieder helfen sich gegenseitig. So pflegten sie Streuobstwiesen, beschnitten Bäume. Einige Mitglieder waren deshalb beim Streuobstpflegetag im Einsatz.

Schriftführer Ralf Kuhn ließ die Aktivitäten 2018 Revue passieren. Schnittkurse lieferten Tipps für die Arbeit im Garten. Gesellige Veranstaltungen förderten den Gemeinschaftsgeist. Höhepunkt war der 110. Vereinsgeburtstag.

Reiner Schenk präsentierte den aktuellen Kassenstand. Die Mitglieder haben solide gewirtschaftet. Da fiel es auch nicht ins Gewicht, dass das Jubiläum außergewöhnliche Mehrausgaben verursachte. Der Verein stehe trotzdem finanziell auf gesunden Beinen. Kassenprüfer Matthias Klinger bescheinigte Schenk eine einwandfreie Kassenführung. Einer einstimmigen Entlastung stand somit nichts im Wege.

Die Neuwahlen gingen zügig über die Bühne. Das Team leistet erfolgreiche Arbeit. Die Mitglieder sahen keine Veranlassung, große Änderungen vorzunehmen. Der Vorstand setzt sich in den nächsten drei Jahren so zusammen: An der Spitze steht Herold Schäfer, sein Stellvertreter ist Jürgen Dürr. Das Amt des Schriftführers bekleidet Ralf Kuhn. Reiner Schenk ist Kassierer. Als Beiräte fungieren Bruno Bamberger, Martin Bamberger, Kilian Barthel, Martin Landwehr und Markus Vollrath. Matthias Klinger und Edith Bamberger sind Kassenprüfer.

Ohne große Diskussionen und großer Mehrheit stimmten die Mitglieder einer Beitragserhöhung zu. Künftig sind im Jahr acht Euro zu entrichten. Jürgen Dürr stellte im Anschluss zwei Möglichkeiten vor, mit denen die Mitglieder höhere Preise für ihr Apfelobst erzielen können. Die ZG Raiffeisen biete ein Zertifizierungsprogramm an mit dem Ziel, ein Bio-Siegel zu erlangen. . Andererseits erlaube die Mitgliedschaft im Tauberländer Streuobstwiesenverein in Königheim, biologisch erzeugtes Obst zu attraktiven Konditionen abzuliefern.

Herold Schäfer gab noch einen Ausblick auf anstehende Aktivitäten. Traditionell stehen Schnittkurse und der Streuobstpflegetag auf dem Programm. Am 23. Juni ist ein Ausflug zur Bundesgartenschau nach Heilbronn geplant. Reiner Schenk signalisierte hierbei, den Besuch bezuschussen zu wollen. feu

