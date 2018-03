Von „archaisch“ bis „diszipliniert“

Anzeige

Grünsfeld.„Tiefer als die Oberfläche“ nennt sich die aktuelle, faszinierende Ausstellung des schwäbischen Radierers Helmut Anton Zirkelbach in der Galerie Kirchner, Abt-Wundert-Straße. Er war hier schon insgesamt sieben Mal zugegen, als Aussteller oder auch Einführungsredner, jedenfalls immer als gerngesehener Gast, nicht zuletzt aufgrund der ungewöhnlich hohen Qualität seiner Arbeiten, von denen insgesamt mehr als 40, in den letzten Jahren entstanden, hier zu bewundern sind.

30 Jahre freischaffend

Bewunderungswürdig ist in der Tat, was der inzwischen 55-jährige Künstler, der nun schon mehr als 30 Jahre freischaffend in seinem Metier tätig ist, hier präsentiert: Neben seinen bekannten Radierungen (bekannt jedenfalls allen Kunstinteressierten und Galeriebesuchern der letzten 20 Jahre) sind es dieses Mal vor allem eigenwillige Bildobjekte, die den Blick auf sich ziehen: Arbeiten unter Verwendung von Acryl, Öl und Graphit auf unterschiedlich bearbeiteten Holzgründen, in ihrer reliefartigen Struktur oft halbe Plastiken, in enger ästhetischer Verwandtschaft zu seinem zugleich vielfältigen wie einheitlichen Werken auf Druckplatte stehend.

Versucht man, beide Gattungen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, fallen einem zunächst Begriffe wie „archaisch“ oder „urtümlich“ und auf der anderen Seite „diszipliniert“ und sogar „asketisch“ ein. Archaisch und elementar wirkt nach wie vor seine Formensprache zwischen angedeuteter organischer Figürlichkeit und völliger Abstraktion, das knorrige, meist tiefschwarze Astwerk auf meist gebrochen weißlichem oder grauem Grund, der seinerseits mit einer Fülle feiner grafischer Strukturen (auch Schriftzeichen) bedeckt ist: Ritzungen, Schraffierungen, Scharten und Schrammen, grafische Landschaften von unerschöpflichem ästhetischem Reiz, bei denen man als Betrachter stundenlang verweilen kann.