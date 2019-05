Von Volksliedern bis zu barocken Klängen und Balladen

Grünsfeld.Viele musikalische Talente kennt die Kommune. Ausgebildet werden sie von der Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal. Beim Musikschulpodium im Rienecksaal zeigten 20 Nachwuchskünstler einen Querschnitt aus ihrer Probenarbeit. „Die Jüngsten bekommen heute eine Bühne“, freute Edgar Tempel sich. Der Musikschulleiter lobte die Nachwuchskünstler für ihren Probenfleiß. Der Auftritt im Rienecksaal sei eine schöne Gelegenheit, die erworbenen Fähigkeiten einem Publikum zu präsentieren.

Noch immer ist die Blockflöte das klassische Einstiegsinstrument. Emilio Bach, Lukas Blasius, Philipp Deskowski und Mourice Hellmuth beherrschen das Blasinstrument schon ganz famos. Das Quartett spielte unter der Leitung von Edgar Tempel Ludwig van Beethovens „Freude schöner Götterfunken“, „Amazing grace“ und ein tschechisches Volkslied.

Franziska Schmidt und Janina Gundelsweiler sind sechs beziehungsweise sieben Jahren alt und spielen erst seit kurzem miteinander. Trotzdem hatten sie einen ansprechenden Vortrag einstudiert. Schwungvoll interpretierten die jüngsten Teilnehmer des Musikschulpodiums ein Menuett. Mutig traten sie auch als Solistinnen vor das Publikum. Darbietungen wie „Hänschen klein“ waren ein bemerkenswerter Beleg für die alte Weisheit: „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.“

Lautmalerisch

Ferdinand Schmidt machte die lautmalerische Komponente der Musik deutlich. Seine musikalische Führung durch ein altes Schloss ließ sogar ein Gespenst hervortreten. „Punkt, Punkt, Komma, Strich“ gab Anleitung in Zeichensetzung.

Klara Fischer intonierte in Anspielung auf die Jahreszeit „Alle Vögel sind schon da“. Als Duo gefielen Maja Sommerrock und Maria Wojcik. Die beiden trugen die irische Ballade „Danny Boy“ vor. Als Solistin präsentierte Maja Sommerrock ein „Ostinato“ und „Hello Pepe“.

Rania Hohstadt erinnerte mit Michael Schultes „You let me walk alone“ an den letzten Eurovision Song Contest. Poppig angehaucht war „Manolo’s Song“. Henrick Appel entführte mit dem „Adagio“ und „Allegro“ aus Benedetto Marcellos „Sonate in d-moll“ in die Zeit des italienischen Barocks.

Die Klarinetten waren beim Musikschulpodium ebenfalls stark vertreten. Als Klarinettenduo überzeugten Sophie Barthel und Fiona Vollrath. Fein aufeinander abgestimmt präsentierten die beiden das Volkslied „Es blies ein Jäger wohl in sein Horn“, die Volksweise „Jetzt gang i an’s Brünnele“ und den „Yorkischen Marsch“.

Als kongeniale Duettpartnerin fungierte Fiona Vollrath auch für Vanessa Treutlein. Gemeinsam spielten sie Karl Michael Bellmanns „Melodie für Sophia“ und eine „Melodie aus Dänemark“ von Rudolf Manz.

Eine eigene Abteilung bildeten die Klavierspieler. Emily und Luna Firmbach traten als Duo und als Solistinnen auf. Gemeinsam bezauberten die beiden Schwestern mit zwei Kompositionen: „Der Schuhmacher“ und Michael Nuytens „Regenspiel“. Allein brachte Luna Firmbach Daniel Hellbachs „Piraten“ zu Gehör. Ihre Schwester Emily gefiel als Klaviersolistin mit „Alley the cat“ und einem Walzer. #Von Sophia Deskowski war Kabalewskis „Lyrischer Walzer“ zu hören. Florian Christ steigerte mit „September Rain“ und Dreaming“, zwei eher melancholischen Kompositionen von Daniel Hellbach, den Schwierigkeitsgrad. Freude, die aus dem Glauben kommt, verströmte ein Gospel.

Die Gitarre ist ein Instrument der leisen Töne. Könner vermögen es trotzdem, das Publikum mit ihr in Bann zu schlagen. Philipp Christ ist ein mit Preisen bedachter Sologitarrist. Mit leichter Hand spielte der George Harrisons Pop-Hit „Here comes the sun“.

Die Stücke wurden mit den Stefanie Helmer (Blockflöte), Jochen Kaiser (Gitarre), Rainer Kogelschatz (Klavier), Andrea Müller-Köhler (Klavier), Edgar Tempel (Blockflötenensemble) Vladimir Turkin (Klarinette) und Tina Zaß (Altblockföte) vorbereitet. feu

