Grünsfeld.Im Probenraum der Musikschule findet am Sonntag, 22. April, wieder ein Vorspielnachmittag statt. Hierbei präsentieren einige Musikschüler, die teilweise auch schon in der Jugendkapelle mitspielen, ihr Können. Mit dabei sind auch Kinder der Flötengruppen der Dorothea-von-Rieneck Schule sowie des Kindergartens St. Marien, die zeigen, was sie im Unterricht gelernt haben. Die Kinder der musikalischen Früherziehung werden den Nachmittag ebenfalls mitgestalten. Darüber hinaus können alle Interessierten im Anschluss an die Vorträge selbst den Musiker in sich entdecken. Es besteht die Möglichkeit, die verschiedenen Instrumente, die in der Musikkapelle vertreten sind, auszuprobieren und sich über das Ausbildungskonzept der Musikkapelle Grünsfeld zu informieren.